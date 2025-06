Powered by

Al via Mare, Sole e Cultura la storica rassegna letteraria che torna a Positano dal 18 giugno al 10 luglio 2025 e che in occasione delle celebrazioni per i quarant’anni dalla morte di Elsa Morante dedica a Il segreto dell’arte la XXXIII edizione.

Se è vero infatti, come scrive l’autrice de L’isola di Arturo “ché forse tutto l’inventare è ricordare”, gli incontri di Positano, attingendo alle parole degli autori che animeranno le serate della rassegna, offriranno l’occasione per “ricordare come l’opera si è vista in uno stato di sogno”, perché è qui il segreto dell’arte.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di Commercio di Salerno e la Fondazione Carisal e si fregia del patrocinio morale del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura, dell’Agenzia Campania Turismo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.M..

A tagliare il nastro della XXXIII edizione sarà il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, autore con Antonio Nicaso di Una cosa sola (Mondadori) che mercoledì 18 giugno (ore 21 – Sala “Andrea Milano” del Comune di Positano) indagherà il cuore oscuro della criminalità organizzata, svelandone i legami nascosti con i mercati finanziari e la politica e dimostrando come essi siano ormai diventati, di fatto, «una cosa sola».

Saluti del Sindaco di Positano, Giuseppe Guida.

Con la partecipazione di Francesca Nanni, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, e Igor Pagani, direttore editoriale Saggistica, Oscar Mondadori e Classici.

“La cultura rappresenta da sempre un elemento fondamentale per la crescita collettiva di una comunità, e in questi trentatré anni “Mare, Sole e Cultura” ha contribuito alla crescita della comunità positanese, entrando a far parte di quel patrimonio storico e culturale che rende Positano un luogo unico, aperto all’incontro e al confronto – dichiara il Sindaco di Positano, Giuseppe Guida – Sono certo che gli autori ospiti di questa edizione offriranno interessanti spunti di riflessione e nuove occasioni di dialogo, confermando la vocazione culturale ed interculturale che da sempre anima Positano, conosciuta dai più non solo per le sue bellezze naturali e architettoniche, ma anche per le iniziative che la rendono un luogo di arte e cultura.”.

Il peso del mondo è quello che Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana, ha spesso sentito su di sé durante la sua lunga vita politica, piena di battaglie appassionate, cause giuste e sbagliate e strade nuove da esplorare. Giovedì 19 giugno (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) Giulio Napolitano, autore di Il mondo sulle spalle. Una storia famigliare e politica (Mondadori), insieme a Barbara Palombelli e Francesco Rutelli delineerà il ritratto di un uomo e di uno statista lucido e misurato, ma anche quello di una famiglia unita, fondata su un sodalizio di coppia più forte di ogni differenza caratteriale.

Nel corso della serata si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale di Giornalismo Civile. Il premio, presieduto da Arturo Martorelli e conferito dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è assegnato ai giornalisti e ai personaggi che si sono distinti per l’impegno profuso nella tutela dei diritti civili, nelle inchieste e nel coraggioso sostegno dei valori sociali.

“Sostenere “Mare, Sole e Cultura” significa credere nel potere della cultura come motore di sviluppo sostenibile e inclusivo per il nostro territorio. – dichiara Andrea Prete, Presidente Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno – Questo festival è molto più di un evento: è un laboratorio di idee, un volano per l’economia locale e un’occasione concreta per rafforzare il legame tra identità, turismo e impresa. La Camera di Commercio di Salerno è fiera di accompagnare questa iniziativa anche in questa XXXIII edizione, consapevole che investire nella cultura significa costruire il futuro della nostra comunità”.

Mercoledì 25 giugno (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) Paola Calvetti, autrice di Il segreto del cigno (Mondadori) ripercorrerà la vita della principessa di Galles scavando sotto la superficie dei gesti pubblici, dove la favola incontra la strategia, e il romanticismo convive con la disciplina ferrea di una futura regina.

Con la partecipazione di Enrica Bonaccorti.

Giovedì 3 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) a dare vita all’incontro sarà Mario Calabresi, autore de Il tempo del bosco (Mondadori). Una testimonianza preziosa, che ci fa riflettere su quanto abbiamo ancora bisogno di recuperare l’attenzione, il senso di un istante in cui esistono attesa e noia, e tornare a rimettere al centro delle nostre giornate le cose importanti e non quelle urgenti.

Con la partecipazione di Oreste Lo Pomo, Direttore TG3 Campania.

La rassegna prosegue venerdì 4 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) con Albano Carrisi, in arte e per tutti Al Bano, autore de Il sole dentro (Mondadori), un mémoire diviso in quattro parti, quante sono le vite che sente di aver vissuto.

Con la partecipazione di Gabriella Ungarelli.

Chi può volere la morte di un religioso che da sempre predicava la pace e la convivenza fra popoli e religioni? Martedì 8 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) Enzo Amendola, autore de L’Imam deve morire (Mondadori) e Gennaro Sangiuliano, autore di Trump (Mondadori), attingendo alla storia passata, e indirizzando lo sguardo a quella presente, metteranno in scena un grande intrigo internazionale.

Con la partecipazione di Raffaella R. Ferré, giornalista de “Il Mattino”.

Città formidabile, sempre fuori dagli schemi e con uno schema tutto suo, Napoli è l’unico luogo al mondo che riesce ad essere tutto e il contrario di tutto. Ed è con un incontro dedicato alle voci della città di Partenope che chiude la XXXIII edizione della rassegna. Giovedì 10 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) Amedeo Colella autore di Napoli due volte al dì (Mondadori) e Chiara Gily autrice di Aspettami al caffè Napoli (Mondadori) dimostreranno come le seconde opportunità arrivano un attimo prima di mollare tutto, e come l’eccezionalità di Napoli e dei napoletani rappresenti un’involontaria ma salutare somministrazione di benessere per tutti.

“Elsa Morante ha definito lo scrittore “un uomo a cui sta a cuore tutto quanto accade, fuorché la letteratura” – spiega il direttore artistico della rassegna, Enzo D’Elia – Non so se sia del tutto vero, ciò che non si può negare però, è che le opere degli ospiti che daranno vita a quello che da oltre trent’anni è il salotto letterario di Positano, offrono uno sguardo sulla nostra contemporaneità. Anche questa edizione di “Mare, Sole e Cultura” sarà l’occasione per riflettere sui cambiamenti del nostro tempo e sulle sfide che ci attendono nel prossimo futuro”.

Gli incontri sono aperti al pubblico.

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Travelmar, chi vorrà partecipare alla rassegna potrà usufruire di una corsa andata e ritorno da Salerno a Positano e da Positano a Salerno.

Il traghetto è solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti, e partirà da Piazza della Concordia alle ore 17.10 e ripartirà da Positano alle ore 23.00 e non effettuerà fermate intermedie