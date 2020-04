Al via il Piano Regionale di screening in Campania: pronti 5mila tamponi al giorno

Al via il Piano regionale di screening e sorveglianza del Covid-19 in Campania ch prevede l’analisi di 5mila tamponi al giorno.

Il piano, come riporta il quotidiano Il Mattino, seguirà tre direttrici: gestione di emergenze e priorità per operatori e pazienti, test per fasce d’età, monitoraggio per le attività produttive.

Si tratta di un articolato programma che coinvolgerà 16 laboratori di analisi pubblici (facenti parte della rete Coronet Lab-Campania), a cui vanno ad aggiungersi 25 laboratori accreditati risultati idonei alla selezione Soresa, per un potenziale complessivo che può arrivare anche a 5mila test al giorno.

Il Ceinge di Napoli è invece pronto a partire con l’esecuzione di tamponi rapidi che con alcuni kit validati nell’ultima settimana sarà in grado di estrarre in massimo 45 minuti alcuni geni dell’Rna virale.

Come riporta l’Ansa, invece, una campagna di screening per la popolazione dei cinque comuni, ex zona rossa, del Vallo di di Diano e del Tanagro, nel Salernitano.

L’iniziativa, prenderà avvio martedì 28 aprile prossimo, sarà posta in essere nei comuni di Auletta, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina.

“Dopo diverse settimane di quarantena – spiega il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina – è di fondamentale importanza effettuare screening di massa prima della fase due. Bisogna rimanere ancora a casa perché non siamo ancora fuori pericolo: il virus è ancora una minaccia per la nostra salute”.

La campagna di screening si basa sull’esecuzione di oltre mille tamponi destinati ai volontari, ai commercianti, ai farmacisti e a quanti nella prima fase emergenziale hanno continuato a lavorare perché impegnati in settori strategici ed essenziali.