Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto trionfare “Le Pecorelle”, torna anche quest’anno il riconoscimento più contagioso e spensierato del Gran Carnevale Maiorese: il “Premio Allegria”.

L’iniziativa, ideata e promossa dal Forum dei Giovani di Maiori, si avvale del patrocinio del Comune di Maiori, del supporto della Direzione Artistica della 52ª edizione del Gran Carnevale di Maiori e della collaborazione della redazione di Costa d’Amalfi TV.

Il Carnevale è, da sempre, sinonimo di festa, condivisione e partecipazione collettiva. Ed è proprio questa energia travolgente che il “Premio Allegria” intende celebrare: un riconoscimento a chi saprà incarnare al meglio lo spirito autentico del Carnevale della Costa d’Amalfi, fatto di creatività, ironia, entusiasmo e voglia di stare insieme.

Il Gran Carnevale di Maiori è una festa di tutti e per tutti: ogni sorriso, ogni costume e ogni gesto di allegria contribuiscono a renderlo unico, trasformando ciascun partecipante in protagonista.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è libera e non prevede alcuna iscrizione.

Sarà sufficiente mascherarsi – singolarmente o in gruppo – lasciarsi trasportare dal divertimento e farsi notare per entusiasmo e allegria durante le sfilate in programma domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026.

Nel corso degli eventi, la troupe del Forum dei Giovani e di Costa d’Amalfi TV sarà presente per immortalare i momenti più coinvolgenti, realizzando foto e interviste ai partecipanti.

MODALITÀ DI VOTO

Le foto selezionate saranno pubblicate mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 12:00 sul Canale WhatsApp ufficiale del Forum dei Giovani di Maiori: https://linktr.ee/fdgmaiori.

Da quel momento sarà possibile votare seguendo le indicazioni del sondaggio.

Le votazioni si concluderanno domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18:00.

PREMIAZIONE

Il vincitore del “Premio Allegria” sarà proclamato e premiato dal Coordinatore del Forum dei Giovani di Maiori e dal Direttore Editoriale di Costa d’Amalfi TV durante l’ultima domenica di Carnevale, presso il Porto Turistico di Maiori.

ENTRA A FAR PARTE DEL FORUM DEI GIOVANI

Se hai tra i 16 e i 34 anni, vivi in uno dei Comuni della Costiera Amalfitana e hai voglia di metterti in gioco, proporre idee e partecipare attivamente alla vita del territorio, puoi aderire al Forum dei Giovani di Maiori – anno associativo 2026.

👉 Iscriviti, contribuisci, partecipa!

📌 Link: https://linktr.ee/fdgmaiori.