Al Bano in Costa d’Amalfi: per il cantante serata musicale su un panfilo / Foto

Gradito ritorno in Costiera Amalfitana per Al Bano, una delle voci più apprezzate in ambito internazionale.

Il cantante di Cellino San Marco ha allietato ieri sera una serata musicale a bordo del panfilo “Elements” al largo di Amalfi così come dimostrano le foto ed i video postati sulla pagina Facebook del dj Peppe Capone.

Poi a tarda notte lo sbarco sul molo pennello di Amalfi e poi la partenza verso Ravello dove il cantante pugliese soggiorna. Proprio nella città della musica Al Bano si è concesso un gelato in un noto bar della piazza.

Tanti i selfie scattati in Costiera Amalfitana con il cantante pugliese che non si è mai sottratto ad un singolo scatto.

Un ritorno d’eccellenza dunque per Al Bano che ritorna in Costiera Amalfitana dopo meno di quattro anni di assenza. L’ultima volta, infatti, era stato sempre a Ravello quando cantò al matrimonio di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi.