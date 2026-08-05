Quando la stagione estiva entra nel suo vivo, la costa salernitana risponde richiamando grandi e piccini con un’offerta di intrattenimento pensata per unire musica, gastronomia, spettacolo e valorizzazione del territorio. In un panorama in continua evoluzione, lo stabilimento balneare Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano si conferma punto di riferimento per la movida e il relax, presentando una programmazione speciale interamente dedicata al mese di agosto che spazierà dai party in spiaggia al teatro comico e allo sport all’aperto.

«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un’esperienza completa e trasversale, capace di far vivere il mare in tutte le sue sfaccettature, dal mattino fino alla notte», dichiara Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach. «La stagione 2026 rappresenta un tassello importante nel percorso di consolidamento del Ke’e Beach come punto di riferimento sul litorale. Abbiamo curato ogni dettaglio, dall’accoglienza all’offerta enogastronomica, per far sì che ogni ospite possa sentirsi al centro di un’esperienza unica, confortevole ed emozionante».

Il folto calendario di appuntamenti prenderà il via venerdì 7 agosto con l’evento serale “Africa Chic”, una raffinata cena spettacolo studiata per unire atmosfere esotiche e gastronomia di qualità. Il viaggio musicale prosegue lunedì 10 agosto con “80 Voglia di mare – Vol. 4”, un beach party dedicato alle migliori sonorità degli anni ’80, ’90 e 2000 accompagnato da street food e drink. Dal 11 al 13 agosto, lo stabilimento si trasformerà invece nel “Sport Village Concept”, un vero e proprio villaggio sportivo sotto le stelle per gli amanti delle attività all’aria aperta.

«Abbiamo ideato un cartellone artistico eclettico, capace di accontentare pubblici differenti mantenendo sempre altissimo il livello della qualità», spiega Marco Spina, direttore artistico del Ke’e Beach. «Dai format musicali amati da più generazioni al grande cabaret nazionale, fino al divertimento diurno di Ferragosto, la nostra parola d’ordine è coinvolgimento. Il Ke’e Beach si propone come un vero e proprio palcoscenico vista mare dove la musica e la comicità creano ricordi indelebili».

La settimana clou di Ferragosto entrerà nel vivo giovedì 13 agosto con la comicità irresistibile dei Villa Per Bene nel loro “Summer Tour”. La giornata di Ferragosto, sabato 15 agosto, vedrà protagonista l’evento diurno “Beach Float Party” con DJ set, live e animazione, mentre domenica 16 agosto la musica tornerà nel pomeriggio con il format “Ke’e Fusion: Marco con Marco – The Beach Experience”.

Il mese si chiuderà in grande stile: venerdì 21 agosto con la cena spettacolo del “Black Party” e venerdì 28 agosto con il suggestivo ed esuberante “Brilla con noi – Glitter Party”.