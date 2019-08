Agosto a Cava e’ Tirreni: ecco tutti gli eventi in programma in cittá

Continuano a Cava de’ Tirreni gli eventi programmati nel mese di agosto e illustrati qualche giorno fa dal Sindaco Vincenzo Servalli e dal vicesindaco con delega alla Cultura, Armando Lamberti.

Le iniziative che l’Amministrazione ha programmato per il mese di agosto e che arricchiscono ulteriormente i tanti eventi, concerti, festival, manifestazioni, sagre, feste patronali parrocchiali, folklore, mostre, stanno richiamando migliaia di visitatori.

“Dopo gli appuntamenti di luglio caratterizzati dalle rievocazioni storiche legate alla Pergamena Bianca – afferma il Sindaco Servalli – anche in agosto sono tanti gli appuntamenti che la città offre a quanti restano in città e per i tanti visitatori e turisti che soggiornano in costiera, in provincia e nel napoletano. Un cartellone che vede impegnata l’Amministrazione con proprie iniziative, oppure garantendo supporto organizzativi, ed economici per quanto possibile, alle decine e decine di manifestazioni che il grande patrimonio di associazioni, parrocchie, privati, mette in campo in questo periodo, a cui va un ringraziamento, perche sono una ricchezza della nostra città”.

Dopo il Festival delle Torri, con i gruppi folk di Bolivia, Polonia e Sud Africa, dalle frazioni al centro, si terranno spettacoli musicali, cabaret, di ballo, cinema, arte, mostre.

“A caratterizzare il mese ferragostano – afferma il vice Sindaco, Armando Lamberti – saranno soprattutto “Cinema al Chiaro di Luna” e “Le Corti dell’Arte”. Una rassegna di film, gratuita, che si terrà nel giardino del monastero di San Giovanni, e la grande musica nelle corti dei palazzi nobiliari della XXXII edizione del Festival di Musica da Camera dell’Associazione Jacopo Napoli. Ed infine, il 30 agosto concluderemo il mese con il MAC Fest, una bella iniziativa di giovani di musica, arte e cultura”.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Dal 7 al 29 agosto – Una vita a colori

Mostra di pittura di Maurizio Rega – Complesso Monumentale San Giovanni al Borgo

Sabato 10 e sabato 24 agosto – Liscio sotto le stelle

Ass. Amici della terza età “Antico Borgo” Piazza Abbro

sabato 10 ore 20.30

Serata musicale con i “Via Toledo band

Sabato 10 ore 21.00

Cinema al chiaro di Luna

Basilicata coast to cost

Domenica 11 ore 21.00

Cinema al chiaro di luna – Passione di John Turturro

Lunedì 12 – Cinema al chiaro di luna

Lo chiamavano Jeeg Robot

Martedì 13 ore 20.00

“Assunta in cielo? Le ragioni di un dogma – prof.ssa Lorella Parente . Arciconfraternita di Santa Maria Assunta in Cielo e delle Anime del Purgatorio

Martedì 13 ore 21.00

Cinema al chiaro di Luna – Benedetta Follia

Mercoledì 14 ore 19.00

Cinema al chiaro di Luna – Dumbo

Mercoledì 14 ore 21.30

Gatta cenerentola

Venerdì 16 ore 21.00

Marino Cogliani e Ensemble Malvarosa

Venerdì 16 Notte di Plenilunio

Associazione Alema

Sabato 17 ore 21.00

Cinema al chiaro di Luna – Serata conclusiva con ospiti d’onore – Il cuore altrove

Le corti dell’arte

Domenica 18 ore 11.30

Concerto aperitivo a palazzo di Città

Sabato 24 e domenica 25

Mercatini degli Hobbysti

Domenica 25 ore 11.30

Le corti dell’arte – concerto aperitivo a Palazzo di città

Domenca 25 ore 21.00

Concerto di Leo Feruccci – Parrocchia SS. Nicola di Bari e Giuseppe

Dal lunedì 26 delle ore 18.00

Teatro Nanzioanle dei burattini

Lunedì 26 le corti dell’arte

Dal 26 al 31 agosto

14esimo torneo di Beach Volley

Giovedì 29 – le corti dell’arte ore 22.00

Joe Barbieri

Venerdì 30 ore 10 – 24

Mac Fest Musica, Arte e Cultura.