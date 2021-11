Agerola piange nonna Virginia Russo: la donna più longeva dei Monti Lattari

Agerola piange Virginia Russo. La nonnina che aveva festeggiato i suoi 106 anni lo scorso mese di luglio è volata tra le braccia di Dio.

La donna più longeva dei Monti Lattari era punto di riferimento non solo per i 2 figli, 7 nipoti, 13 pronipoti, 11 figli di pronipoti ma per l’intera comunità di Agerola.

L’ultracentenaria, che ha attraversato le due guerre mondiali, ha interrotto i suoi studi in quinta elementare e fino a prima della pandemia era solita incontrare l’amica Clorinda e sua compagna di classe un secolo fa, purtroppo anche lei scomparsa.

Ha sposato il suo amato Carlo Pisacane, scomparso all’età 73 anni. La super nonna ha trascorso la sua vita occupandosi della famiglia e lavorando alacremente nei campi.

L’elisir di lunga vita è un tratto comune a tutta la famiglia visto che anche le altre due sorelle hanno vissuto a lungo tagliando il traguardo dei 94 e dei 100 anni.

Un patrimonio per tutta l’infaticabile comunità agerolese, da proporre come esempio per guardare al futuro.

Nonna Virginia era il simbolo del sano e genuino stile che avevano gli uomini e le donne che vivevano e lavoravano nei campi.

Condividiamo il messaggio di Don Giuseppe Milo che sui social ha scritto “Così la gente quando è stanca vuole te e Tu Signore hai una vita sempre in più sempre in più… buon viaggio nonnina di tutti noi”.