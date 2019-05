Agerola, frana sul Sentiero degli Dei: dalla Regione 90 mila euro per la messa in sicurezza

Partiranno a breve ad Agerola i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso lungo il Sentiero degli Dei franato lo scorso febbraio a causa delle piogge torrenziali che colpirono tutta la nostra regione.

Come riporta lo stesso Comune di Agerola nel suo sito istituzionale, i lavori sono stati approvati con una delibera del consiglio comunale e sono stati affidati ad una ditta con sede legale in provincia di Vicenza specializzata proprio nella bonifica e nel consolidamento delle pareti rocciose.

Il costo totale dei lavori, finanziati dalla Regione Campania, è di 90 mila euro e prevedono interventi di rilievo geostrutturale della porzione di parete oggetto di distacco roccioso, ispezione e l’eliminazione di masse instabili presenti nell’area di distacco e realizzazione di una barriera paramassi a protezione del sentiero sottostante.

“Come sapete c’è stato un evento franoso importante che ha interessato il Sentiero degli Dei – si legge nella delibera di consiglio – noi siamo intervenuti da subito per ripristinare il transito dopo di che abbiamo chiesto l’attivazione delle procedure alla Regione

Campania che, in data 20 febbraio, ci ha concesso un contributo di 90 mila euro per la messa in sicurezza del sentiero”.

Già lo scorso anno la Regione Campania aveva finanziato un intervento di messa in sicurezza di uno dei sentieri più belli del mondo con lo stanziamento di 10 mila e 277 euro a seguito del crollo di una parete della barriera in muratura.