Agerola, Distretto agroalimentare di qualità. Dalla Regione il primo riconoscimento

La Regione Campania ha approvato le istanze accoglibili dei Distretti Agroalimentari di Qualità. Il termine per costituire i 15 DAQ è di 90 giorni.

Un passo importante per dare slancio allo sviluppo dei territori ed in particolare al comparto agroalimentare mediante il raccordo tra soggetti pubblici e privati interessati che dovranno operare in modo integrato nel sistema produttivo locale.

Una grande opportunità di sviluppo per le aziende del comparto presenti sui nostri territori che da tempo aspettano un sostegno concreto per reggere la sfida del mercato.

Il percorso, iniziato il 22 novembre ad Agerola con la partecipazione di addetti ai lavori, rappresentanti delle associazioni di categoria e di delegati di diverse amministrazioni comunali, ha ottenuto un primo risultato.

Il sindaco di Agerola Luca Mascolo, promotore del polo nelle Costiere Amalfitana e Sorrentina:

«Sono entusiasta per il primo riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità» dice il sindaco di Agerola Luca Mascolo. «Si tratta di un grande traguardo per me che sono stato il promotore in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Adesso bisogna proseguire su questa strada per valorizzare ulteriormente l’intero paniere delle eccellenze gastronomiche. Che poi vuol dire dare ancora maggior valore alla nostra meravigliosa terra in una sinergia strategica di sviluppo che tanti benefici porterà in termini economici ed occupazionali».