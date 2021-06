Agerola, aumentano i contagi da Covid -19. Preoccupa la variante Delta

Preoccupazione ad Agerola per la risalita dei contagi da Covid-19. Durante la giornata di ieri, infatti, il comune dei Monti Lattari ha fatto registrare 10 nuovi casi positivi.

Secondo le informazioni provenienti dalla Regione Campania, ad Agerola si sta diffondendo la variante Delta, ex indiana, caratterizzata da una elevata trasmissione da persona a persona.

“Da comunicazioni ufficiali odierne ricevute dalle autorità sanitarie registriamo 2 concittadini guariti e ancora 10 nuovi casi positivi, riconducibili a tre precisi nuclei familiari conviventi. Si tratta di soggetti, già in quarantena, in quanto contatti stretti, prima di sottoporsi a tampone. E’ evidente a tutti la situazione delicata che stiamo attraversando. Il numero di positivi subirà ancora, nei prossimi giorni, un sensibile incremento. Stiamo monitorando, grazie agli uffici comunali, il COC e le autorità sanitarie, le catene di contagio. Stiamo profondendo ogni sforzo per contenere e circoscrivere. Da soli non possiamo farcela senza un’assunzione di responsabilità collettiva. Abbiamo bisogno di normalità. Possiamo ritrovarla solo prestando attenzione alle misure di precauzione, senza abbassare la guardia. Forza!” – questo il post pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Agerola.

Attualmente ad Agerola si registrano in totale 24 casi di Covid.