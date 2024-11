Powered by

L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi segna numeri da record. A settembre, infatti, ha registrato un flusso di oltre 80mila passeggeri, e le stime puntano quasi a 100mila presenze complessive tra settembre e ottobre, quota già superata considerando i quattro mesi. Un traguardo significativo, che conferma il ruolo chiave di questa infrastruttura per lo sviluppo economico della Campania.

L’amministratore delegato di Gesac ha rivelato ambiziosi progetti per il futuro, con l’obiettivo di trasformare gli aeroporti di Napoli e Salerno in un unico hub in grado di gestire fino a 18-20 milioni di passeggeri ogni anno.

Tra le novità, è in programma la costruzione di un nuovo terminal eco-compatibile, un investimento rilevante che avrà un impatto positivo sia sul turismo sia sulla crescita del territorio, potenziando le infrastrutture regionali e migliorando l’esperienza dei viaggiatori