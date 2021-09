Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, De Luca: “Si costruisce città europea”

E’ stato presentato questa mattina il progetto del sistema aeroportuale regionale che unificherà lo scalo di Capodichino con quello di Salerno/Pontecagnano.

Il progetto per l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi darà respiro a Capodichino, al limite delle possibilità di ulteriore espansione, e soddisferà l’utenza delle Costiere Amalfitana e Cilentana, ma anche di Basilicata, Puglia e Calabria.

Un sistema che a pieno regime potrà sviluppare un traffico, tra i due scali, di oltre 17 milioni e mezzo di passeggeri. Sono previsti investimenti complessivi, tra pubblico e privato, per 500 milioni di euro. L’intervento fa parte di tutta una serie di investimenti per cambiare in maniera decisiva la rete infrastrutturale della Campania. Annunciato inoltre il completamento della terza corsia sulla Salerno-Avellino.

“L’aeroporto arriverà ad accogliere fino a 4-5 milioni di passeggeri l’anno, sarà una rivoluzione. E sarà decisiva anche la rete infrastrutturale con l’allungamento della metropolitana e l’adeguamento autostradale” – ha dichiarato Vincenzo De Luca. “Dal policlinico al polo universitario, porta Ovest, la rete stradale che porta il traffico fino all’autostrada. I cittadini salernitani siano consapevoli che si apre una stagione straordinaria. Stiamo creando i presupposti per dare lavoro a un’intera generazione di giovani”.

“Siamo alla vigilia di una campagna elettorale importante, la Regione si limiterà a parlare delle cose che stiamo facendo per la città, per una svolta di tutto il territorio salernitano nell’ambito delle politiche di rilancio. Devo cercare di tenere a freno gli istinti, non ho seguito molto il dibattito a Salerno, non c’era molto da ascoltare ma vorrei fosse questo un momento di unità e sicurezza” – continua De Luca. “Bisogna puntare sulle infrastrutture per la modernizzazione e fare di Salerno una città europea, oltre che creare un contesto che attiri investimenti privati. La Regione per Salerno ha investito quasi un miliardo e mezzo di euro, quando ritorno a Salerno da fuori ho la sensazione di tornare in Svizzera, non perché non ci sono criticità ma ho questa sensazione di respirare un altro clima. Abbiamo una lunga abitudine alla lamentosità ma non lamentiamoci per nulla, abbiamo un centro storico che è bellissimo e pulitissimo”.