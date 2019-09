Adriano Panzironi è balzato ultimamente alle cronache italiane soprattutto grazie a Barbara D’Urso che ne ha parlato e lo avrà come ospite questo pomeriggio.

Panzironi é diventato famoso per essere l’ideatore e il promotore di un regime alimentare, denominato Life 120.

Chi è Adriano Panzironi: età, vita privata e curiositá sull’ideatore della dieta Life120

Panzironi è nato a Roma il 12 aprile 1972 ed è noto per essere l’ideatore e il promotore di un regime alimentare, denominato Life 120.

Life 120 è una dieta priva di validazione scientifica e già oggetto di procedimento da parte dell’AGCOM che ha irrogato una multa per avere diffuso “informazioni potenzialmente lesive”.

Adriano Panzironi ha un fratello gemello di nome Roberto, suo collaboratore. Ha lavorato per circa tre anni per quotidiani come Il Tempo, conducendo anche un telegiornale locale su una rete laziale, ha fondato una casa editrice e ha avviato un centro sportivo ad Anzio.

La dieta Life 120

Lo stile alimentare ideato da Panzironi esclude categoricamente dalla dieta i cibi contenenti carboidrati, come pasta, riso, mais, patate e legumi.

La dieta include invece i grassi, sia vegetali sia soprattutto animali, quale fonte privilegiata di apporto energetico per l’organismo, oltre a grandi quantità di verdure e poca frutta.

Panzironi sconsiglia anche il consumo eccessivo di latte e latticini poiché, a suo dire, possono far aumentare il rischio di patologie tumorali.

L’uomo afferma che il suo metodo a base di integratori alimentari, basati prevalentemente su spezie e vitamina C, può far vivere fino a 120 anni e far guarire, contro ogni evidenza scientifica, da ogni malattia incluso cancro, alzheimer e diabete.

Il suo metodo ha un costo stimato annuo di 3000 euro.

Le trasmissioni di Panzironi

Panzironi espone settimanalmente le sue tesi sulla trasmissione Il Cerca Salute in onda sulla Televisione Digitale Terrestre. Il suo libro Vivere 120 anni si è rivelato uno dei best-seller più venduti degli ultimi anni in campo salutistico e alimentare.

I fratelli gestiscono il canale Life 120 channel che va in onda 24 ore su 24 sul digitale terrestre e che vede protagonista Roberto Panzironi praticamente in tutti i momenti del canale.

In particolare nella trasmissione Il Cerca Salute, in cui vengono proposti precisi argomenti di dibattito medico, in cui il conduttore Benedetto Dionisi rivolge domande preparate a Roberto Panzironi, il quale prontamente risponde esponendo i propri consigli medici e dietologi

Adriano Panzironi è stato radiato dall’albo dei giornalisti e la sua trasmissione è stata multata nel 2019 di oltre 260 mila euro dalla AGCOM. In precedenza aveva già ricevuto una muta di 476 mila euro per pubblicità occulta.