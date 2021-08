Provincia di Salerno: addio al piccolo Birillo, era il cane più anziano d’Italia

Addio al piccolo Birillo. E’ morto il cane più anziano d’Italia che viveva in provincia di Salerno.

Secondo quanto riportato La Città di Salerno, il piccolo Birillo, il meticcio nato nell’estate del 1998 è deceduto ieri sera nella sua cuccia tra le carezze e l’affetto dei proprietari.

Una storia d’amore quella tra il piccolo meticcio e i suoi padroni Anna ed Edoardo. Circa tre chilogrammi d’amore e affezionatissimo alla sua famiglia adottiva, che lo ha visto crescere ed invecchiare fino a quando, il suo cuore non ha più retto.

Due decenni fatti di amore, coccole e tanti momenti felici. Per i proprietari Anna ed Edoardo sono momenti di vero e profondo dolore. Birillo era uno dei perni della famiglia. Un dolore che solo chi ama questi meravigliosi animali può capire.

«Birillo è stato con me da quando aveva appena quaranta giorni . E’ stato il mio migliore amico, un compagno di vita, un altro figlio – racconta Anna Caraccio a La Città -. Ha vissuto con me i momenti più belli ma anche quelli meno belli. Era in simbiosi con me. Con lui non mi sono mai sentita sola, neanche quando lo ero, avevo lui ed avevo tutto».

Buon ponte piccolo Birillo.