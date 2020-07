Addio al maestro Ennio Morricone: il compositore premio Oscar aveva 91 anni

L’Italia e il mondo della musica piangono Ennio Morricone, immenso maestro e compositore che con i suoi lavori si è fatto conoscere in tutto il pianeta.

Ha composte le colonne sonore per tantissimi film di successo come Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena.

La sua meravigliosa carriera è stata impreziosita da 2 premi Oscar tra cui uno alla carriera per i suoi magnifici e multiformi contributi nell’arte della musica per film.

A dare la notizia della scomparsa è stata proprio la famiglia dell’immenso Ennio Morricone con una nota.

La famiglia ha annunciato che i funerali si terranno in forma privata «nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza». La nota aggiunge che il maestro «ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all’estremo respiro ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato. Ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività».