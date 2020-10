Ad Atrani partono i corsi della Divina Music Academy, tra chitarra, canto e teatro

Partiranno il prossimo martedì ad Atrani i corsi della Divina Music Academy in collaborazione con Teatron Campania.

Tre i corsi da seguire: quello di chitarra con e a cura di Francesco Corvino, quello di canto moderno con Nuccia Paolillo e quello di teatro con Nuccia Paolillo e Diletta Acanfora.

Nello specifico il corso di teatro prevede 4 lezioni mensili e un allestimento teatrale con spettacolo finale, per adulti e bambini. Tre le diverse tipologie di corsi: Performer, per chi studia o lavora, Curriculare, per diventare un professionista dello spettacolo e Junior per bambini e ragazzi a partire dai 5 anni.

Come detto i corsi sono in collaborazione con WorkinMusical/ Teatron Campania – Accademia Professionisti Spettacolo che vede la direzione artistica di Pino Insegno.

Docenti di primo ordine hanno finora partecipato e saranno in futuro parte del progetto didattico: Antonio Melissa, Antonio Avigliano, Giuseppe Di Bianco, Diletta Acanfora, Nuccia Paolillo, Vincenzo Mercurio. La partecipazione anche di Monica Ward, Federico Perrotta, Manuel Frattini, Matilde Brandi, Stefano Masciarelli, Giò di Tonno, Dino Scuderi, Floriana Modici, Fabrizio Angelini, Lalo Cibelli, Vittorio Matteucci, Laura Milani, Fulvio Calderoni, Franco Mannella, Silvia Gavarotti, Gio Di Tonno, Diego Caravano, i Baraonna, Fabrizio Checcacci, Sara Ricci, Tonino Tosto, Stefano Reali, Gianni Lamagna, Pasquale Scialò, Cristina Barzi, Chiara Hervatin, Jessica Agnoli, Susy Sergiacomo,Vito Caporale, Titti Cerrone, Simona Scarpati, Fulvio Calderoni, Graziano Galatone e tanti altri validissimi insegnanti.

Le iscrizioni ai corsi sono sempre aperte.