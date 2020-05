Ad Atrani nuove luci al led per l’illuminazione pubblica / Foto

Sono partiti ad Atrani i lavori di sostituzione dell’impianto della pubblica illuminazione che prevede l’installazione di nuove luci al led.

L’intervento rientra nel progetto “Riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica”. RIFERIMENTO NORMATIVO:art. 30 del D.L. 34 del 30.04.2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 Giugno 2019 n. 58 “Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”.

Lo scorso anno, infatti, Atrani risultò tra i comuni beneficiari di un contribuito di 50 mila euro da utilizzare per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile insieme a Conca dei Marini e Furore.

I fondi sono stanziati dal Ministero dello sviluppo economico e rientrano nel cosidetto Decreto Crescita (DL 34/2019), entrato in vigore il 01/05/2019.

Le nuove luci al led sono già state installate in vari punti del paese come via Dei Dogi, Largo Marinella, via G. Di Benedetto, Largo Escher e corso Vittorio Emanuele.

Le nuovi luci al led hanno tra i benefici il miglioramento dell’illuminazione pubblica e il risparmio energetico.