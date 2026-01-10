Valeria Marini torna a parlare di Antonella Elia e racconta un episodio controverso legato alla Rai. Accuse, repliche indirette e mai sopite.

Il confronto tra Valeria Marini e Antonella Elia ha assunto contorni ben più seri di una semplice antipatia televisiva. Quello che inizialmente sembrava un dissenso personale, emerso durante un intervento in un programma Rai, si è trasformato in un caso mediatico che coinvolge presunti episodi accaduti dietro le quinte del servizio pubblico.

Dichiarazioni, post sui social e vecchie vicende tornate d’attualità hanno contribuito a creare un clima di forte tensione, seguito con attenzione dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Al centro della vicenda c’è il racconto fatto dalla Marini, che ha deciso di rompere il silenzio dopo essere stata duramente criticata in televisione dalla Elia. Una scelta che ha riacceso i riflettori su un episodio mai chiarito fino in fondo.

Le dichiarazioni della Marini contro Elia e il presunto episodio in Rai

La scintilla si è accesa dopo l’ospitata di Antonella Elia a BellaMà, il programma condotto da Pierluigi Diaco. In quella occasione, la soubrette ha espresso un giudizio estremamente negativo su Valeria Marini, utilizzando parole che non sono passate inosservate.

Successivamente, però, Valeria Marini ha scelto di esporsi in modo più netto. Condividendo un video legato a una sua partecipazione a Citofonare Rai2, ha accompagnato le immagini con una dichiarazione che ha fatto rapidamente il giro del web. La Marini ha affermato che Antonella Elia sarebbe stata sospesa dalla Rai dopo aver aggredito una persona della troupe del programma, all’epoca condotto da Simona Ventura e Paola Perego.

Secondo il racconto della showgirl, si tratterebbe di un fatto noto negli ambienti televisivi, risalente a gennaio dell’anno precedente. Un’accusa pesante, che chiama in causa comportamenti professionali e dinamiche interne al servizio pubblico, e che ha immediatamente diviso l’opinione pubblica.

Al momento, Antonella Elia non ha replicato direttamente alle parole di Valeria Marini. Il suo silenzio alimenta interrogativi e attese, mentre il caso continua a essere discusso sui social e nelle trasmissioni di intrattenimento. In assenza di una versione alternativa dei fatti, resta aperta la questione sulla veridicità e sul contesto dell’episodio citato dalla Marini.

In questo scenario, colpisce il contrasto tra la durezza dello scontro e l’atteggiamento mostrato dalla stessa Valeria Marini in altre occasioni recenti. Solo poche ore prima, infatti, la showgirl aveva scelto toni concilianti scusandosi pubblicamente con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli per una battuta risultata infelice durante un’ospitata a La Vita in Diretta.