A Venezia un’insolita regata: sabato 1 giugno. Amalfi pronta alla sfida / Programma

Per la prima volta nella storia il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare si svolgerà di sabato e non di domenica.

La 64esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare si terrà infatti a Venezia sabato 1 giugno, lo stesso giorno in cui la Serenissima celebra la Festa della Sensa (Festa dell’Ascensione), uno dei principali e più antichi eventi della tradizione.

In attesa della gara del 1 giugno, il galeone azzurro di Amalfi è sceso in acqua per gli allenamenti ufficiali. Sfidando il mare non proprio tranquillo di questo insolito maggio, i vogatori azzurri percorrono lo specchio d’acqua che va da Conca dei Marini a Maiori per testare, braccia, tattiche ma soprattutto cuore ed emozioni in attesa della trasferta a Venezia.

E sono già tantissimi i supporters che, ogni pomeriggio si affacciano dai propri balconi o sulle banchine per vedere passare il galeone di Amalfi e scattargli qualche foto ricordo che poi scuote sempre la memoria.

Tornando al Palio Remiero che si terrà a Venezia il prossimo 1 giugno, ecco il programma completo:

VENERDÌ 31 MAGGIO

Ore 18.30 – Corteo Storico: sfilata delle delegazioni in costume di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia – Partenza da Piazza San Marco, poi lungo la Riva degli Schiavoni e fino a via Garibaldi

Ore 19.45 – Esedra di via Garibaldi – Cerimonia di presentazione degli equipaggi dei Galeoni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia

Ore 20.30 – via Garibaldi – Concerto dei Batisto Coco

SABATO 1 GIUGNO

Ore 10.00

Venezia, Palazzo Ducale – Sala dello Scrutinio (ingresso su invito)

-Gemellaggio Anpas // Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (a cura della Croce Verde Mestre)

-Cerimonia del Gemellaggio Adriatico della Festa della Sensa con le città delle Repubbliche Marinare: Genova, Amalfi e Pisa

a seguire consegna del Premio “Osella d’oro della Sensa 2019”

ore 19.00 – Regata dei Galeoni

Percorso (2.000 metri): dai Giardini di S. Elena lungo il Bacino di San Marco fino al traguardo al Campo della Salute.

A seguire: premiazione degli equipaggi in Campo della Salute.

Diretta televisiva su RAI DUE dalle ore 18.50

DOMENICA 2 GIUGNO FESTA DELLA SENSA

CORTEO ACQUEO DELLA SENSA

Ore 9.45 Raduno imbarcazioni in Bacino di San Marco

Ore 10.15 Partenza del corteo acqueo per S. Nicolò di Lido

Ore 11.15 Cerimonia dello Sposalizio del Mare davanti alla Chiesa di San Nicolò di Lido

Ore 12.00 Santa Messa nella chiesa di San Nicolò di Lido

REGATE DELLA SENSA

Regate della Stagione Remiera del Comune di Venezia

Percorso delle regate: Bacino di San Marco – Riviera San Nicolò al Lido, dove a seguire si svolgeranno le premiazioni

Ore 8.45 regata dei giovanissimi su pupparini a 2 remi

Ore 9.30 regata delle donne su mascarete a 2 remi

Ore 10.15 regata degli uomini su gondole a 4 remi