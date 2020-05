A Tramonti il Covid-19 si combatte anche con la musica. Spopola sul web l’iniziativa “Iosuonoacasa”

Bella iniziativa a Tramonti dove da alcune settimane alcuni dj del comune collinare della Costiera Amalfitana si alternano per fare compagnia ai cittadini.

Il gruppo, creato da Gennaro Francese, si chiama “Iosuonoacasa” e ha come obiettivo proprio quello di far sentire meno soli gli abitanti della Divina e non solo.

Ogni giorno migliaia di persone possono godere delle performance di Gennaro Francese, Costa Dp, Luca Bove Marazzo e Giuseppe Falcone che si alternano alla consolle proponendo i brani dance più amati e conosciuti.

E’ stato uno strumento di grande importanza in particolare nella prima parte della quarantena quando tutti noi siamo rimasti chiusi in casa.

Pian piano il progetto che, come detto in precedenza, mette in primo piano la musica, si sta ampliando e sta coinvolgendo anche artisti provenienti da altre località della provincia di Salerno.

Un bel modo per affrontare questa fase delicata della vita di ognuno di noi, anche perchè la musica è capace di dissolvere qualsiasi confine e fare da filo conduttore così da tenerci tutti uniti anche se distanti.