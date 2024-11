Powered by

Ieri 16 novembre si è tenuta Stazione Leopolda di Firenze la presentazione della Guida Vitae 2025 in cui spicca “A’ Scippata” delle Cantine Apicella di Tramonti.

La presentazione della prestigiosa guida AIS si inserisce nel solco di una tradizione di successi, come dimostrano le recenti edizioni di “Saranno Famosi nel Vino” e “Eccellenza di Toscana”, che hanno visto AIS protagonista indiscussa in questa suggestiva location.

Le ampie navate della Leopolda, con la loro atmosfera industriale e suggestiva, sono lo spazio ideale per degustare in tutta comodità le eccellenze vinicole italiane, in particolare le “Gemme” della Guida AIS 2025, una selezione esclusiva dei vini che hanno ottenuto i punteggi più elevati nei panel di degustazione dell’Associazione Italiana Sommelier.

In una Leopolda gremita in centinaia hanno gustato i vini selezionati, tra cui “A’ Scippata riserva 2019” vino con il quale la Cantina Giuseppe Apicella di Tramonti, rappresentata a Firenze da Prisco Apicella ha ottenuto la Gemma, uno dei massimi riconoscimenti assegnati dall’dell’Associazione Italiana Sommelier.

Grande soddisfazione per la storica azienda vitivinicola della Costiera Amalfitana che con le sue produzioni d’eccellenza si è fatta conoscere in tutta Italia e non solo.

A’ Scippata è stata selezionata, infatti, tra migliaia di vini prodotti in giro per lo Stivale. Passione, competenza e amore per il proprio lavoro, cura del dettaglio e salvaguardia delle eccellenze del territorio sono i cardini di questo ennesimo e prestigioso riconoscimento.