A Scala si va al teatro con la commedia “Il Codice D’Avincio”. Le date

Ancora divertimento e teatro in Costiera Amalfitana, questa volta nel paese di Scala.

Qui l’Associazione Scala Reale e Radio Scala Web, in collaborazione con l’A.S.D. New Directions, presenta “Il Codice D’Avincio”, commedia in 2 atti di Denny Arrichiello che andrà in scena al teatro “Il Portico” il 30 e 31 gennaio e il 6 e il 7 gennaio alle ore 20.00.

Lo spettacolo finge di essere la vera storia che ha ispirato lo scrittore inglese Dan Brown e si pone come il prequel dell’ormai celebre film di Ron Howard “Il Codice Da Vinci”.

Lo spettacolo è un misto di commedia e musica, coreografie e affascinanti racconti dai ritmi thriller, ambientati tra Napoli e Gerusalemme, e tra Parigi e la Russia. Uno squattrinato discendente di Leonardo Da Vinci si trova al centro di un grosso mistero che lo porterà in giro per il mondo alla ricerca del Santo Graal.

Un racconto che potrà far venire a galla verità sconosciute. Un appassionante viaggio in giro per il mondo, tra arte e storia, per scoprire un segreto rimasto nascosto da secoli.

Interpreti:

Kevin Kleen Mansi, Lorenzo Bottone; Claudia Bottone; Mattia Esposito; Francesco Cuomo; Sasha Mostaccioli; Simone Schiavo; Alessandro Cretella; Marco Aquila; Pasquale Mansi; Pierpaolo Manzo; Bonaventura Aquila; ASD New Directions di Carla Leone.La regia è di Lorenzo Bottone.

La suggeritrice è Simona Manzi; all’audio e alle luci Luigi Aurioso e Pasquale Mansi mentre l’assistenza tecnica è di Daniele Barone.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito su prenotazione al numero 3335615295.