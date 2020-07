A Scala prende il via domani la seconda edizione di “ÉCHOS” / Programma

Prende il via domani, giovedì 30 luglio, la seconda edizione di “ÉCHOS” a Scala. I primi due eventi previsti per il 30 luglio e il 2 agosto 2020 alle ore 20.00 al Duomo di San Lorenzo.

Nonostante le problematiche organizzative a causa del Covid, l’Associazione “échos” ed i giovani musicisti dell’échos Chamber Orchestra, mossi dalla stessa voglia di sempre di far musica, tornano quindi in scena per due serate al Duomo di San Lorenzo a Scala: il 30 luglio ed il 2 agosto, con due concerti all’insegna della buona musica.

Gli eventi saranno ad ingresso gratuito, per condividere con tutti quella musica che ha accompagnato i musicisti nel loro percorso di formazione musicale. Nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e dei protocolli anti-COVID-19 sarà necessario prenotarsi, infatti i posti disponibili saranno solamente 84. In ogni caso sarà richiesto l’utilizzo della mascherina.

Durante le due serate l’orchestra d’archi formata da ventidue giovani ma talentuosi musicisti sarà diretta da Mattia Esposito, giovane direttore proprio di Scala.

La prima serata, che si terrà il 30 luglio, prevede l’esecuzione della “Burlesque de Quixotte” TWV55:G10 di G. P. Telemann; il Concerto Grosso Op. 6 No. 4 di G. F. Handel, il concerto per 2 Violini in La minore RV 522 di A. Vivaldi e la Serenata KV 525 di W. A. Mozart.

La seconda, che si terrà il 2 agosto, sarà completamente dedicata allo Stabat Mater di G. B. Pergolesi affidato alle voci di due cantanti formatesi anch’esse al Conservatorio di Salerno: Il Soprano Rosita Rendina e l’Alto Camilla Carol Farias.

