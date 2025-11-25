Con il volantino della Black Week di Lidl è possibile dire addio al parrucchiere spendendo poco: arriva l’elettrodomestico in super offerta per capelli splendidi.

La vita quotidiana ha abituato a fare i conti con spese costanti. Ogni giorno la lista di incombenze economiche si allunga e rende sempre più difficile ritagliarsi il budget per qualche extra. La necessità di beni alimentari al primo posto, costringe a tirare la cinghia, approfittando delle offerte proposte dai grandi supermercati.

Allo stesso tempo, non mancano abbonamenti, bollette e tasse, prodotti casalinghi e per la cura personale. Il portafoglio si svuota facilmente e concedersi il parrucchiere diventa un lusso. Eppure, mantenere una capigliatura curata e di tendenza è quanto mai necessario per sentirsi bene con se stessi e apparire al meglio.

Ciò è possibile non soltanto affidandosi a prodotti di qualità come shampoo, balsamo, maschera e siero. L’asciugatura e la messa in piega sono altrettanto importanti al fine di preservare la salute dei capelli ed ottenere un risultato da professionisti. Un sogno che è possibile realizzare anche in ambito domestico, tagliando nettamente il costo dei trattamenti dell’hairstylist.

Ovviamente, anche in questo caso, i giusti strumenti possono fare la differenza. Se in casa non si possiede tutta l’attrezzatura per una chioma da star, questo è il momento ideale per rifornirsi. Lidl, nel suo volantino della Black Week, sta lanciando delle super offerte che non fanno rimpiangere i top di gamma del settore.

Chioma da star con gli elettrodomestici Lidl: super offerte Black Week

I tutorial che circolano sul web e i programmi tv hanno insegnato che, con un po’ di pratica, oggi ci si può concedere la bellezza di una capigliatura sempre in ordine anche senza l’aiuto dell’hairstylist. Tutto ciò che occorre è qualche attrezzo del mestiere funzionale e di qualità. I migliori elettrodomestici dedicati alla bellezza, tuttavia, spesso sono degli investimenti non di poco conto.

Nel weekend del Black Friday, il colosso della grande distribuzione Lidl ha inserito nel suo volantino delle promozioni imperdibili dedicate proprio ai capelli. Si tratta di elettrodomestici a marchio Remington, ideati per lo styling senza rinunciare alla protezione della chioma.

Uno di questi è l’asciugacapelli della linea Gold Dust con potenza 2400 W, dotato di diffusore e beccuccio. Il phon, con la possibilità di regolare 2 velocità e 3 temperature, funziona con generatore di ioni e griglia in ceramica. Il colpo d’aria fredda contribuisce a fissare la piega dopo l’asciugatura. Il prodotto è in offerta a 17,99 euro.

Per chi ama i capelli lisci e setosi, la piastra Remington Gold Dust è un piccolo gioiello con rivestimento in ceramica e temperatura regolabile fino a 230° C. Consente, inoltre, di bloccare la temperatura e utilizzare la funzione turbo boost. L’uso in sicurezza è garantito dallo spegnimento automatico dopo 60 minuti. Anche in questo caso il costo è di 17,99 euro.

Infine, uno dei pezzi forti del catalogo è la spazzola ad aria calda Remington Gold Dust. Con tre accessori intercambiabili, permette di ottenere la piega desiderata con la massima facilità. Si può alternare, infatti, tra concentratore per l’asciugatura, spazzola rotonda in ceramica da 8 mm e spazzola rotonda da 21 mm con setole termiche.

Questo prezioso alleato dell’hairstyle sarà disponibile nei negozi Lidl al costo di 19,99 euro. I 3 prodotti Remington arriveranno nei punti vendita da giovedì 27 novembre.