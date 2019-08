A Pontecagnano Faiano uno sportello informativo del PD per il maxi concorso regionale

Il Pd di Pontecagnano Faiano, in collaborazione con l’agenzia Mathesis, ha organizzato presso la sede di Via Marconi n.28, in concomitanza con gli ultimi giorni utili alla presentazione delle domande al Maxi Concorso indetto dalla Regione Campania, uno sportello informativo per tutti i cittadini.

Mercoledì 7 e Giovedì 8 agosto, dalle ore 15.30 alle 19.30, sarà infatti possibile ricevere gratuitamente assistenza sulla presentazione della domanda e sulle modalità di partecipazione al bando.

Il tutto con il supporto di professionisti messi a disposizione dei potenziali candidati che abbiano riscontrato difficoltà o vogliano essere guidati nelle operazioni di iscrizione.

“Il Maxi Concorso” – ha dichiarato il Coordinatore Cittadino Roberto Brusa – “è un’occasione importante, direi importantissima, per accedere al mondo del lavoro. Sono migliaia le persone che, in tutta la Regione, si sono proposte, o intendono farlo, per tentare di rientrare nella lista delle migliaia di assunti. Il Pd di Pontecagnano Faiano c’è anche questa volta: per i giovani, per i disoccupati, a sostegno di buone e concrete politiche per il lavoro”.