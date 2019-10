A Pompei arrivano i Chocolate Days: tre giorni di gusto dal 18 al 20 ottobre

A Pompei scorreranno presto fiumi di cioccolato e poi praline, creme spalmabili e ripieni. In città arrivano infatti “Chocolate days”, che dopo Salerno, animeranno la città mariana nel prossimo weekend.

Dal 18 al 20 ottobre 2019 in piazza Bartolo Longo, di fronte al santuario, le casette in legno ospiteranno i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia che proporranno le loro gustosissime eccellenze ai visitatori.

Giunta alla sua terza edizione la Festa del cioccolato artigianale è organizzata e promossa dalla Claai imprese, in collaborazione con Tanagro legno idea e Movimento turismo del cioccolato e delle eccellenze italiane, con il patrocinio del Comune di Pompei.

Tre giorni per assaporare le eccellenze dolciarie tricolori a base di cioccolato e non: cannoli; pasta di mandorla siciliana; lo spalmabile al pistacchio siciliano; croccante e cremini calabresi; cioccolato vegano; cioccolatini di antica tradizione cavese come il Confettone; cioccolato artigianale dell’Irpinia; liquirizia e liquore alla liquirizia calabresi; cioccolato di Modica; creazioni di piccoli oggetti in cioccolato proveniente dalla Lombardia (Merate e Pavia); cioccolato artigianale dell’Emilia Romagna; cioccolato alla canapa; dolci al cioccolato; mostaccioli e torroni; nocciola di Giffoni Igp, cioccolato perugino.

In piazza Bartolo Longo, inoltre, ci sarà spazio anche per i laboratori dedicati al cioccolato artigianale.

PROGRAMMA

Venerdì 18 ottobre

Ore 19: “Il temperaggio del cioccolato” a cura del maestro cioccolatiere Fulvio Ferrentino di Cava de’ Tirreni (Salerno)

Sabato 19 ottobre

Ore 19: “Cioccolato e originali creazioni in cioccolato artigianale”, a cura del maestro cioccolatiere Marco Biolzi di Bedonia (Parma)

Domenica 20 ottobre

Ore 19: “Brachetto d’Acqui Docg – Azienda vinicola Bersano in abbinamento con il cioccolato artigianale” a cura del sommelier Pasquale Brillante.