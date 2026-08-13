L’evoluzione del mondo del calcio richiede competenze sempre più specifiche e aggiornate. In quest’ottica, il panorama formativo sportivo si arricchisce di un’importante opportunità grazie alla collaborazione tra l’Aics Academy Salerno e lo Sporting Arechi di Pellezzano. Dal 7 settembre al 10 ottobre prossimi prenderanno infatti il via i nuovi percorsi formativi dedicati alle figure professionali di istruttore di calcio e match analyst.

I corsi, fruibili tramite lezioni online e in presenza, consentiranno ai partecipanti di acquisire qualifiche riconosciute in linea con le normative della nuova “Riforma dello Sport”. Al termine del percorso, verrà rilasciato il diploma nazionale unitamente al tesserino tecnico; inoltre, gli iscritti al corso di match analyst beneficeranno della licenza annuale gratuita di un software professionale di videoanalisi. Per chi desidera ampliare a 360 gradi le proprie competenze, è prevista anche la possibilità di iscriversi a entrambi i percorsi usufruendo di un’agevolazione economica.

“La crescita del movimento calcistico locale passa inevitabilmente attraverso la qualità della formazione professionale. Come Sporting Arechi siamo orgogliosi di rinnovare la nostra sinergia con Aics Academy Salerno per offrire ai giovani e agli appassionati del settore strumenti concreti e riconosciuti per trasformare una passione in un vero lavoro, garantendo standard elevati e in linea con le tutele previste dalla nuova Riforma dello Sport”, ha dettp Alfonso Gaeta, presidente dello Sporting Arechi di Pellezzano.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Diego Ricco, responsabile del progetto per lo Sporting Arechi: “Abbiamo strutturato questo percorso ponendo grande attenzione alla completezza della didattica e alle esigenze pratiche del mercato moderno. La combinazione tra teoria, lezioni pratiche e l’accesso gratuito ad applicativi professionali di videoanalisi rappresenta un valore aggiunto straordinario per chi intende intraprendere la carriera di match analyst o istruttore di calcio con basi metodologiche solide e aggiornate.”

Dello stesso avviso pure Francesco Varriale, responsabile comunicazione dello Sporting Arechi: “La nostra priorità comunicativa è raggiungere in modo chiaro e trasparente tutti coloro che desiderano investire sul proprio futuro sportivo. Attraverso questi percorsi formativi vogliamo valorizzare il talento e la professionalità del nostro territorio, fornendo tutti i dettagli necessari per orientare ciascun candidato verso la scelta didattica più adatta alle proprie aspirazioni”.