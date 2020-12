Il tipico dolce di Natale a Napoli: i Susamielli. Ecco come si fanno le S di miele

I susamielli sono dei biscotti dolci a forma di “S” della cucina napoletana tipici del periodo di Natale.

In vista di questa festività che si avvicina in fretta, vi diamo un pò di info su come si fanno e sulla loro storia.

Si preparano con farina, zucchero, mandorle e miele, e sono aromatizzati con cannella, pepe, noce moscata.

Una variante, di forma ellittica, sono le sapienze che venivano preparate dalle suore clarisse nel convento di Santa Maria della Sapienza a Sorrento.

Originariamente venivano chiamati sesamelli perché ricoperti da semi di sesamo.

I susamielli sono spesso venduti insieme a raffiuoli, mustaccioli e i più popolari roccocò, che insieme agli struffoli sono i dolci tipici del Natale napoletano.

I susamielli non contengono uova ne’ burro quindi saranno anche ben accetti da chi è purtroppo intollerante a questi alimenti.

Sono dolci spartani e proprio questa loro caratteristica li rende molto molto buoni.

Ingredienti per 12 biscotti:

125 gr di farina

50 gr di zucchero

50 gr di mandorle

5 gr di pisto

1 pizzico di ammoniaca

125 gr di miele

Preparazione:

Tritare le mandorle facendo attenzione a non far surriscaldare la lama del frullatore così da evitare di far uscire l’olio dalle mandorle stesse, altrimenti poi saranno immangiabili.

Disponete in una ciotola le mandorle, lo zucchero, la farina, il pisto e l’ammoniaca e mescolate.

Scaldare il miele a bagnomaria per farlo liquefare quindi disporre la farina a fontana e dopo avere praticato il buco in mezzo versare al suo interno l’ammoniaca e il miele.

Impastare per bene fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto poi mettete in frigo per una decina di minuti.

Formate con l’impasto un cordoncino e dividetelo in 12 pezzi, prendete ogni pezzetto e date una forma di un cordoncino poi piegate come a formare una “S”.

Mettete i susamielli su una teglia unta e infarinata e cuocerli per massimo 15 minuti in modo che non siano troppo bruciati né troppo crudi in superficie.

Infornate a 180°.

Quando questi biscotti usciranno dal forno saranno molto morbidi, ma raffreddandosi si induriranno.

Una volta raffreddati ed induriti, sollevate quindi i susamielli dalla teglia e serviteli.