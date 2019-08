A Napoli arriva Dinner in the Sky per cenare ad alta quota

Napoletani e tristi da qualche giorno possono cenare ad alta quota grazie a Dinner in the Sky, una delle iniziative enogastronomiche più singolari e seguite dell’anno.

Dopo aver fatto tappa anche a Dubai e a New York, Dinner in the Sky ora avrà come scenario il bellissimo golfo di Napoli per filmare uno spot televisivo per conto di una nota azienda italiana. Il tutto è previsto per il mese di settembre, anche se non è stato ancora precisato il giorno.

Dinner in the Sky è una struttura sostenuta da una gru che ospita circa una ventina di partecipanti seduti intorno al tavolo e uno staff di 4 persone al suo centro: due camerieri, un cuoco e un tecnico della struttura. L’evento può riguardare anche un centinaio di commensali, grazie a diversi apparecchi elettronici e l’attesa di molti altri per concludere la serata sulle nuvole.

Come riporta Vesuvio Live, chi vuole partecipare al Dinner in the Sky deve presentarsi sul posto almeno 30 minuti prima sul luogo. Qui sono poi accolti delle hostess, che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati in coppia alla piattaforma dove vengono poi fatti sedere sui sedili (con tutte le misure di sicurezza), dal personale di “sala”. Quando sono tutti pronti, inizia un conto alla rovescia, alla fine del quale si viene proprio catapultati fra le stelle. Solo ora i commensali possono iniziare a degustare le ottime portate dello chef di turno, il quale è quasi sempre stellato o comunque apprezzato nel mondo della cucina.