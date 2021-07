A Minori torna “Gusto Italia in Tour”: l’evento dal 16 al 18 luglio

Gusto Italia in Tour, grande manifestazione di successo ritorna a Minori, nella citta del gusto che si appresta a festeggiare il 25° anno di Gusta Minori.

Gusto Italia in Tour dopo aver realizzato le prime due tappe a Potenza e Benevento con grande successo approda a Minori per il secondo anno consecutivo venerdì 16 luglio ,sabato 17 per concludersi domenica 18 luglio 2021. Venerdì 16 alle ore 20.00 alla serata inaugurale ci sarà la presentazione del dolce di Amalfi da parte di Salvatore De Riso concittadino di Minori e presidente ….

Il giorno 17 luglio il liquorificio Carlo Mansi presenterà il liquore denominato Cicerella mentre Domenica 18 luglio il pastaio Marco Della Pietra presenta la pasta denominata : “i birboni di Minori”

Quale Sindaco di Minori ” città del gusto ” sono onorato ed entusiasta poter accogliere la manifestazione Gusto Italia in Tour che presenta a Minori sul lungomare una variopinta e bellissima rassegna di prodotti unici ed inimitabili della enogastronomia Italiana vanto e volano di successo per il made in Italy. Questa manifestazione quest’anno ricopre un particolare interesse ed attenzione perché intercorre con Gusta Minori, manifestazione giunta al 25° anno che si terrà dal 22 al 29 agosto 2021 dove arte e cultura, enogastronomia e spettacoli avranno come cornice la splendida villa marittima archeologica romana di Minori.

La manifestazione si inserisce in un grande rilancio dell’ offerta turistica e culturale che ha visto e vede gli operatori del territorio uniti nell’ accoglienza cercando di offrire servizi di grande interesse e professionalità. L’ Amministrazione Comunale