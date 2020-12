A Maiori il primo condominio della Campania ristrutturato con i fondi ecobonus e sismabonus / Video

A Maiori si sta ristrutturando il primo condominio che usufruisce dei fondi del decreto rilancio per ecobonus e sismabonus.

A dedicare un servizio giornalistico è l’emittente campana Canale9 che ha intervistato l’imprenditore della Smean Energy e il responsabile commerciale green building service.

“E’ il primo condominio in Campania che si serve dei bonus per la ristrutturazione – ha dichiarato Ranieri Ricciardi, imprenditore Smean Energy- . Siamo felici che la prima ristrutturazione, poi, avvenga in un paese della Costiera Amalfitana. E’ il fiore all’occhiello della nostra azienda e sarà il primo di una lunga serie”.

Antonio Pisani, responsabile commerciale green building system, ha dichiarato: ” Oggi raggiungianmo un primato importante in Campania; siamo i primi con il super bonus e abbiamo creato partnership con la Smea di Napoli per i ponteggi. Obbiettivo è la qualità nella scelta dei materiali. La ristrutturazione del condominio prevede l’installazione di un cappotto termico di 10 cm per fare il salto di due classi energetiche, cambio infissi, cambio caldaie e l’installazione del fotovoltaico”.

“Per Eni e Harley & Dikkinson siamo primi in Campania e nel Sud-Italia. Sapere di essere primi ci rende fieri e allo stesso tempo ripaga tutti gli sforzi fatti. È proprio vero,l’unione fa la forza e tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’impegnò di ognuno di noi.

Abbiamo cominciato tra tante incertezze normative, aggiornandoci giorno per giorno,ora per ora, senza darci mai per vinti. Una cosa è certa, continueremo a farlo! Restiamo concentrati per far bene il nostro lavoro e per non perdere il nostro prossimo obbiettivo, il più importante, essere i migliori. Il primo di una lunga serie” – questo il post pubblicato da Green Building Sistem su Facebook.