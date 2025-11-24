Ancora una delusione lontano da casa per l’Amalfi Coast Sambuco, che al PalaTricalle di Chieti vede sfumare un punto prezioso a soli 32 secondi dalla sirena. Una sconfitta amara, maturata al termine di una gara dai due volti, che conferma il difficile rapporto dei biancoblù con le gare esterne di questo girone F di Serie B.

Il primo tempo scorre su binari tattici, con poche emozioni e grande equilibrio. L’Amalfi Coast crea un paio di buone occasioni, ma un attentissimo De Luca chiude la porta e tiene in piedi la Città di Chieti, ancora una volta solida e ben organizzata nella fase difensiva. Sul fronte opposto, gli uomini di mister De Muzio gestiscono con ordine, senza però riuscire a trovare il guizzo giusto.

La ripresa è un’altra storia. Appena 40 sec. dopo il via, i padroni di casa sbloccano il match con un prezioso colpo di tacco di Pica, che sorprende Gagliano. Ma la risposta dei biancoblù è immediata: appena 20 sec. più tardi, una palla messa in mezzo da Moraes induce Della Valle all’autogol che vale il pari. Passano altri 15 sec. e l’Amalfi Coast completa la rimonta con capitan Vuolo, abilissimo a sfruttare un lancio millimetrico di Santoro.

È un match senza respiro. Dopo un minuto, è ancora Pica a trovare il 2-2 con un siluro dalla distanza che si insacca sotto l’incrocio. Al 7′, l’Amalfi Coast ha l’occasione per riportarsi avanti: rigore per fallo di Della Valle su Santoro, ma De Luca si conferma in giornata di grazia e neutralizza il tiro di Moraes.

Il botta e risposta continua e al 9′ Zaffiri firma una splendida azione personale, riportando i neroverdi sul 3-2. I biancoblù non mollano e al 12′ trovano di nuovo il pari: Moraes serve un assist perfetto sul secondo palo per Galluccio, che non sbaglia.

Nel finale, l’Amalfi Coast sembra poter difendere almeno il pareggio, ma la beffa è dietro l’angolo: a 32 secondi dalla fine, Della Valle si riscatta con un diagonale imparabile che vale il definitivo 4-3 Chieti.

Un’altra occasione sfumata e un altro viaggio a vuoto per l’Amalfi Coast Sambuco, che in trasferta continua a non riuscire a portare punti a casa. L’ennesimo capitolo di un tabù esterno che, per i biancoblù, resta ancora tutto da sfatare.

“È davvero difficile commentare questa partita. – le parole a caldo di Mister Gambardella – Sapevamo che avremmo trovato una squadra in fiducia, alla quale non posso che fare i complimenti, ma noi abbiamo giocato, creato ma ancora una volta torniamo a casa senza punti. Ci gira male, al primo errore veniamo puniti e poi è difficile rimediare. Dobbiamo solo continuare a lavorare e ripartire dalle tante cose buone che abbiamo messo in campo”.