Anche quest’anno torna puntuale a Cetara uno degli eventi più suggestivi, affascinanti e attesi dell’estate: la Notte delle Lampare. Un evento dedicato alla rievocazione della tradizione dell’antica tecnica della pesca delle alici con le lampare, simbolo di questo territorio.

L’evento organizzato dal Comune di Cetara con la Pro Loco Cetara-Costa D’Amalfi e dal Forum dei Giovani di Cetara si propone ha dato appuntamento a tutti gli amanti delle Costiera, delle alici e della buona musica nei giorni 26, 27 e 28 luglio.

L’antica pesca delle alici diventa un momento di divulgazione delle tradizioni cetaresi, ma anche di promozione del territorio, dei suoi sapori e delle sue eccellenze. Si inizia il 26 luglio con “Aspettando la notte delle lampare”: a partire dalle 21.00 corteo storico per le principali vie del paese. A seguire a Largo Marina musica con i Discede.

Si prosegue la sera del 27 luglio alle 20.00 con La Notte delle Lampare: le cianciole cetaresi, con le lampare al seguito, prenderanno il largo e andranno a pesca di alici, seguite dai traghetti che accompagneranno tutti i curiosi che vorranno assistere alla battuta di pesca.

Nel frattempo la spiaggia di Cetara sará trasformata in una grande sala di intrattenimento all’aperto, e sul Porto di Cetara, inizieranno le degustazioni dei piatti tipici cetaresi e delle alici a partire dalle 21.00. Musica con i Medina Band e Sonacore.

Sabato 27 luglio prevede partenza del peschereccio con le lampare per la battuta di pesca delle alici alle 20 dal porto di Cetara. In contemporanea partiranno anche

i traghetti per assistere alla battuta di pesca alle ore 20 da cetara e da Salerno. Al termine, i traghetti accompagneranno gli ospiti a Cetara per la continuazione della festa.

Domenica 28 luglio è il momento del Borgo Illuminato: a partire dalle 21.00 sfilata per il paese e coreografie del gruppo Trombonieri S.Anna dell’Oliveto. Segue lo spettacolo pirotecnico e musica con i Musicastorie.

Un appuntamento dunque quello della Notte delle Lampare a Cetara da non perdere assolutamente.