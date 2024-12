Powered by

Incentivare la piccola e media pesca rafforzando sempre più l’identità del borgo marinaro di Cetara. E’ con questa finalità che l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Fortunato Della Monica, si appresta ad inaugurare il «Miglio Zero Cetara», struttura dotata di locali idoneamente attrezzati presso l’area portuale dove sarà possibile la commercializzazione del pescato da parte dei pescatori locali.

Ciò è stato possibile grazie ad un attento iter procedurale predisposto dagli uffici comunali e coordinato dall’Assessore all’Ambiente, Marco Marano, che ha portato alla recente approvazione del “Disciplinare comunale per l’utilizzo di locali adibiti alle attività di pesca e vendita diretta del pescato”.

Il taglio del nastro della nuova struttura è fissato per giovedì 19 dicembre a conclusione della presentazione dei Bandi PN FEAMPA 2021/2027 della Regione Campania destinati alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, all’ammodernamento dei pescherecci e alla sostituzione o ammodernamento dei motori delle imbarcazioni da pesca. L’iniziativa destinata al comparto della pesca è in programma a partire dalle ore 16 presso la Sala Polifunzionale M. Benincasa dove sono previsti gli interventi dell’Assessore all’Agricoltura e Pesca della Regione Campania, Nicola Caputo, del Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica e del funzionari U.O. Caccia, Pesca e Acquacoltura (D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania) Antonella Cammarano e Linda Toderico.

Il progetto «Miglio Zero Cetara», che rappresenta un unicum sul territorio provinciale, sarà attuato in ossequio alle normative vigenti attraverso un comodato d’uso gratuito per la gestione dei locali che saranno affidati a cooperative di pescatori e ai pescatori autonomi i quali svolgono la propria attività nel porto di Cetara esclusivamente per la vendita diretta di pescato con quantitativi inferiori a 100 kg al giorno per ciascuna unità da pesca.

Il fabbricato destinato allo svolgimento delle attività di vendita diretta del pescato è dotato di quattro banchi espositori refrigerati, sei lavelli e una macchina per la produzione di ghiaccio. Inoltre Cetara dirà addio al polistirolo grazie all’introduzione delle cassette in polipropilene DUWO per il cui lavaggio è presente un ambiente dedicato. Completano poi la struttura i servizi igienici e una zona destinata agli uffici amministrativi.

«Con l’inaugurazione del Miglio Zero Cetara completiamo un altro importante tassello dell’articolato puzzle destinato al consolidamento della vocazione marinara della nostra Città – dice il Sindaco Fortunato Della Monica – Si tratta di un ennesimo passo avanti nella piena attuazione del progetto di crescita e di sviluppo dell’intero tessuto economico locale. In quest’ottica si inserisce la struttura dotata di locali idoneamente attrezzati presso l’area portuale dove sarà possibile la commercializzazione del pescato da parte dei pescatori locali. Un importante strumento a sostegno della piccola e media pesca, vero e proprio orgoglio del nostro borgo marinaro. L’intento è di consolidare sempre più la vocazione marinara di Cetara lungo un solco tracciato col riconoscimento comunitario della Dop conferito alla Colatura di Alici che ha consentito all’indotto di imporsi sui mercati internazionali».