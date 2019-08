A Cava de’ Tirreni “La Notte di Sant’Elena”: appuntamento il 17 agosto

Sabato 17 agosto alla frazione Croce di Cava De’ Tirreni si rinnova l’appuntamento con i festeggiamenti in onore di Sant’Elena Regina.

L’evento “La Notte di Sant’Elena – Incontro di Fede, Cultura, Tradizioni e Degustazioni” avrà inizio alle 19.00 con la Santa Messa e la presentazione delle iniziative per l’Anno Giubilare Parrocchiale della Chiesa Santa Croce.

Alle 21.00 ci sarà invece l’apertura dello stand gastronomico per la degustazione di prodotti locali preparati dalle persone della comunità di Croce. La serata proseguirà nel segno della convivialità tra musica, canti e balli popolari a cura del gruppo “E FATICUN MUSICI POPOLARI”.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Parrocchia per la ristrutturazione della chiesa di Sant’Elena.

Sant’Elena Regina

Sant’Elena Regina è festeggiata dalla Chiesa cattolica il 18 agosto, ed il 21 maggio dalla Chiesa ortodossa, come sant’Elena Imperatrice insieme al figlio San Costantino imperatore. I dati biografici di questo personaggio sono scarsi e sembra sia nata in Bitinia, nel golfo di Nicomedia, l’attuale Turchia e fu madre dell’imperatore Costantino.

Elena è legata, nella tradizione cristiana, al suo presunto ritrovamento della “vera croce”, il patibolo su cui morì Gesù, in occasione del suo viaggio in Palestina. Probabilmente non fu lei ad effettuare la scoperta, ma il fatto che Eusebio di Cesarea abbia descritto il suo viaggio in Oriente come un pellegrinaggio, e quindi abbia attestato la presenza di Elena a Gerusalemme, fece probabilmente collegare la madre del primo imperatore romano cristiano al ritrovamento della reliquia.

Sono infatti tre le versioni del ritrovamento della reliquia: una in cui la scoperta è da attribuirsi alla sola Elena,una in cui il ritrovamento fu effettuato da una presunta imperatrice del I secolo, Protonike, e una in cui Elena avrebbe ricevuto aiuto dall’ebreo Giuda.

Nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, sono custodite delle reliquie che sarebbero state portate da Elena dalla Palestina, secondo la tradizione; oltre alla croce, infatti, Elena avrebbe trovato la croce di uno dei due ladroni, la spugna imbevuta d’aceto, parte della corona di spine, un chiodo della croce nonché il titulus crucis.