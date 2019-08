A Campinola di Tramonti l’8 anniversario del restauro dell’antico organo

Il 4 agosto del 2012 nella chiesa parrocchiale di Campinola a Tramonti, sulle alture della Costa d’Amalfi, una solenne cerimonia con tanto pubblico, autorità civili e religiose, ripresa televisiva e un gran concerto del M.o italo australiano Sergio De Pieri, inaugurava lo splendido restauro filologico del prezioso organo di Carlo Rossi del 1729.

Questa sera alle 18.30 l’evento viene ricordato e rinnovato con l’8° FESTIVAL ORGANISTICO e il M.o ANTONIO VARRIANO di Campobasso, decano di partecipazione e fra i “padrini” di questa autentica festa della musica, della cultura e della socialità. Docente al Conservatorio di Benevento, condividerà il programma con la giovane ma già diplomata e brillante allieva Pina Molinario di Ariano Irpino. Una proiezione di immagini rinnoverà la storia e il carattere di tutto il Festival.

Sarà ancora nello spirito del “Laudate Dominum in Chordis et Organo” ma anche della comprensenza di artisti affermati e giovani di grandi speranze. Interpreteranno musiche di Paumann, Sweelinck, Byrd, Frescobaldi, Pergolesi, Pasquini, Banchieri, Corelli e Provesi.

A otto anni dalla solenne inaugurazione del restauro, quindi vuole conferire ancora continuità all’espressività dell’importante strumento suonato anche da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e prolungare il ponte fra passato e futuro, offrendo questo patrimonio umano e culturale come testimonianza di fede per l’acquisizione della piena consapevolezza del valore e del significato storico, artistico, religioso e ambientale. E pur non godendo di alcun contributo finanziario (il patrocinio del Comune è solo morale) e pur con diffuse disattenzioni, il corposo calendario che si chiuderà a novembre, si arricchisce di importanti consensi, considerazioni e richieste di adesione da varie parti d’Italia, confermando Campinola autentica capitale della Costa d’Amalfi per la musica organistica.

LA BELLA MUSICA A CAMPINOLA E MAIORI NELL’ULTIMO WEEK END

Intenso ed emozionante fine settimana con la bella musica offerta fra monti e mare dall’8° FESTIVAL ORGANISTICO in pieno svolgimento a Campinola di Tramonti, capitale della Costa d’Amalfi per la musica organistica.

L’insigne maestro genovese Fabrizio Callai è stato protagonista di due eventi: sabato scorso con un intenso programma allo “Zeno Fedeli” della Collegiata di Santa Maria a Mare di Maiori dove ha espresso tutte le caratteristiche del grande strumento con musiche di autori fra ottocento e novecento ma anche di sua improvvisazione.

A Campinola, poi nel tardo pomeriggio di domenica un emozionante trionfo di musica e afflato sentimentale umano e culturale. “Laudate Dominum in Chordis et Organo” espresso nel modo più semplice, ma musicalmente coinvolgente con le sonorità e i segreti del prezioso organo del 1729, già suonato anche da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e restaurato filologicamente nel 2012.

Le melodie dell’arpa della giovane napoletana Alba Brundo in sospesa simbiosi con l’organo abilmente e amabilmente accarezzato con grande sensibilità da Fabrizio Callai hanno incantato il folto pubblico. Introdotte dall’Inno al Re di Napoli di Paisiello, si sono succedute brani di Allegri, Valeri, Scarlatti, Grazioli, Poenitz, Gherardeschi, Godefroid e Pergolesi.

Nel turbinio delle sagre estive, è stato quasi provocatorio proporre gli eventi dell’8°

FESTIVAL ORGANISTICO di Campinola ma è un invito ad un sorso d’aria fresca, alla memoria storica, al piacere dell’elevazione culturale e spirituale. Ma lo sarà ancora le prossime domeniche: il 4 – ottavo anniversario del concerto inaugurale del restauro dell’organo – con il maestro Antonio Varriano da Campobasso, decano di presenze a Campinola, e la giovane Pina Molinari di Ariano Irpino; l’11 con Olga Laudonia di Sorrento. Il Festival poi riprenderà a settembre con altri eventi fino a novembre