A Battipaglia, quest’anno, il Natale ha deciso di cambiare forma.

Niente tavoli isolati, niente cene chiuse nelle pareti delle singole aziende.

Il 19 dicembre, il territorio si siederà allo stesso banchetto: imprenditori, professionisti, collaboratori.

Volti diversi, un’unica comunità.

E così, in una città abituata a correre, qualcuno ha scelto di fermarsi — insieme — per ricordarsi che le relazioni sono il primo capitale da preservare.

Con questo spirito prende vita Together 25, la festa di Natale condivisa pensata per le aziende e i professionisti del territorio.

Un evento unico nel suo genere: una serata elegante, completamente organizzata, in cui chi partecipa non deve pensare a nulla — se non a portare con sé le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita della propria realtà.

A immaginare e costruire questa iniziativa è stata JM Formazione e Consulenza, l’hub di competenze nato a Battipaglia grazie alla visione di Jacopo Miceli, che da anni lavora per creare ponti tra imprese, bisogni formativi, percorsi di crescita e sviluppo.

JM è un’azienda che ha fatto della proattività e della professionalità la sua cifra identitaria: oltre 800 progetti gestiti dal 2021, più di 750 aziende seguite su scala nazionale, un metodo fondato sull’ascolto, sulla comprensione e sulla facilitazione dei processi aziendali.

E facilitazione, d’altronde, è anche sollevare le imprese dall’onere di allestire una festa natalizia: partecipare all’evento organizzato da JM consente alle aziende di seguitare a dedicarsi all’ordinaria amministrazione senza rinunciare alla bellezza della convivialità.

Together 25 si terrà il 19 dicembre 2025, negli spazi raffinati del Boutique Hotel Lamberti,.

Ogni azienda avrà un tavolo dedicato, ma tutto il resto sarà condiviso:

la musica live della Fruit Joy Big Band, il dj set del dopo cena, i gadget personalizzati, il photobooth che cattura sorrisi e racconti, gli speech motivazionali che chiudono l’anno lavorativo con una scintilla di ispirazione.

Dall’aperitivo al dolce, un menu curato accompagnerà una serata pensata per trasformare un appuntamento aziendale in un vero momento di connessione.

Ma il valore di Together 25 non si esaurisce nella festa.

Una parte del ricavato sarà infatti devoluta all’associazione OPEN OdV, a sostegno della campagna natalizia “Non ti scordar di me”, dedicata alla ricerca in oncologia pediatrica e al supporto dei bambini che affrontano la malattia.

Un gesto che intreccia il potere delle relazioni con la forza della solidarietà: perché una comunità che si incontra è una comunità che sa prendersi cura.

«L’idea di Together 25 – racconta Jacopo Miceli – nasce da un’osservazione molto semplice. Ogni anno vedevo tanti amici imprenditori cimentarsi nell’organizzazione della classica cena di Natale. Buone intenzioni e grandi aspettative, che però spesso si trasformavano in un appuntamento uguale a quello dell’anno precedente: stesso format, stesso copione, stessa fatica di coordinare tutto nei momenti più intensi dell’anno. A un certo punto mi sono chiesto: e se smettessimo di viverla come un compito da spuntare? E se unissimo le forze?».

Di qui la scintilla: «Creare un’unica grande festa, elegante e curata, dove aziende diverse potessero ritrovarsi attorno allo stesso tavolo. Ognuna con la propria identità, ma parte di un’unica comunità che crede nel valore delle relazioni. Perché quando metti insieme più persone, si moltiplicano le idee e nasce un’energia nuova. E quando metti insieme più aziende, il divertimento diventa un’esperienza condivisa, non un obbligo organizzativo. Together 25 è nato così: dal desiderio di restituire alle imprese il piacere della convivialità, liberandole dal peso dell’organizzazione e restituendo loro un luogo in cui incontrarsi davvero».

Per partecipare basta compilare il modulo dedicato e indicare nome dell’azienda, contatti e numero di partecipanti: la segreteria organizzativa di JM risponderà entro 24 ore con tutti i dettagli su pagamento, fatturazione e logistica.

Il costo della serata è di 80 euro a persona.

Il Natale, a Battipaglia, quest’anno parla al plurale.

E forse è proprio questo il suo dono più grande.