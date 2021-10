“50 top Italy”: il Convento di Cetara tra le migliori 50 osterie d’Italia

E’ stata pubblicata la guida online “50 top Italy” che racchiude le 50 migliori osterie d’Italia e tra queste c’è anche il Convento di Cetara.

La guida online “50 top Italy” ha infatti stilato una classifica delle 50 migliori osterie d’Italia. Il primo posto se lo aggiudica Sora Maria e Arcangelo, storica insegna guidata da Giovanni Milana in quel di Olevano Romano (RM). Al secondo posto troviamo, Antica Osteria del Mirasole, il locale di Franco Cimini situato a San Giovanni in Persiceto (BO). In terza, Villa Rosa – La Casa di Lella, di Vico Equense (NA), che vede al timone di comando lo chef Peppe Guida.

La Regione più rappresentata in questa classifica è l’Emilia Romagna, con ben 7 insegne presenti nel ranking; seguono, a quota 5 Campania e Lazio. Con 4, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto. Con 3, la Toscana. Con 2, Liguria, Sicilia e Trentino Alto Adige. Con una, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna e Umbria.

La Campania, oltre alla terza posizione si aggiudica la quinta posizione con Lo Stuzzichino a Massa Lubrense (NA) e la decima con Il Convento a Cetara, la ventiquattresima con Gerani Ristorante a Sant’Antonio Abate (NA) e la quarantaduesima con Abraxas Osteria a Pozzuoli (NA).

Un risultato davvero importante che fa capire ancora una volta come l’Italia sia la patria del cibo sano e genuino dove ci sono ancora tanti ristoranti che servono in tavola ancora i sapori di una volta, ancora quei piatti della tradizione come li cucinavano le nonne.