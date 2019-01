Tripadvisor premia il San Pietro di Positano: è tra i migliori Hotel di lusso in Italia

Anche quest’anno Tripadvisor ha annunciato i vincitori della 17esima edizione dei Travellers’ Choice Hotel Awards, i premi assegnati alle eccellenze dell’ospitalità mondiale.

Anche quest’anno la Campania si riconferma tra le regioni più ospitali d’Italia, con ben 29 alberghi premiati e si trova al secondo posto in classifica solo al Trentino Alto Adige.

Per quanto riguarda l’Italia in generale, al primo posto della classifica degli hotel si trova il Portrait Firenze, luxury boutique hotel in riva all’Arno con poche suite dall’atmosfera intima e riservata. Sempre in Toscana si trova la seconda più lussuosa struttura d’Italia, l’Hotel Villa Cora, un prestigioso cinque stelle in un palazzo aristocratico di fine ‘800 circondato da un parco secolare che domina il Giardino di Boboli.

In sesta posizione della classifica Italiana si posiziona il San Pietro di Positano che conquista anche il terzo posto nazionale tra quelli di Lusso. Il Bellevue Syrene di Sorrento è sesto nella categoria degli hotel di lusso, al settimo il Grand Hotel Vittoria sempre di Sorrento, mentre tra gli hotel di piccole dimensioni si segnala anche l’ottavo posto di Palazzo Marziale, a Sorrento.

E poi ancora al quindicesimo posto l’hotel Buca di Bacco a Positano; al 22 l’hotel Caruso di Ravello. Tra gli Hotel di piccole dimensioni, primo in Italia, è La Minerva a Capri mentre l’hotel Villa Sirena di Casamicciola è sul gradino più alto per quanto riguarda le Migliori Tariffe.

I riconoscimenti hanno premiato 7.812 strutture in 94 Paesi a livello mondiale nelle categorie Migliori Hotel, Migliori Hotel di Lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensione e B&B, Migliori Hotel Romantici, Migliori Hotel per Famiglie e Migliori Hotel All-Inclusive.

«Siamo entusiasti di annunciare i vincitori dei Travelers’ Choice Hotel Awards che premiano le migliori strutture sulla base di milioni di recensioni e opinioni dei viaggiatori di tutto il mondo e possono essere di ispirazione per i viaggi del 2019 – ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia – Anche quest’anno l’Italia ha riconfermato il valore della sua offerta ricettiva e, con 164 strutture premiate, è il secondo Paese al mondo per numero di hotel e B&B che hanno ricevuto un riconoscimento, superata per un soffio dagli Stati Uniti con 165 strutture».

Una curiosità: l’hotel più lussuoso del pianeta per il 2019 si trova in Turchia, più precisamente a Urgup, in Cappadocia: si tratta del Kayakapi Premium Cave, eletto a top luxury hotel dalle recensioni di viaggiatori internazionali. La struttura super lusso è costruita in pietra, così da integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante, un’area spettacolare ricca di cave naturali.