Torna questa sera Mai Dire Talk e alla conduzione insieme al Mago Forest e Greta Mauro ci sarà la bellissima Stefania Scordio.

Stefania Scordio: chi è, età e curiosità sulla conduttrice di Mai Dire Talk

La bella giornalista è nata e cresciuta in Sicilia.Va ancora alle elementari quando in compagnia dei suoi amici si ferma al parco per poter giocare a calcio.

Segue la sua passione per il giornalismo e per lo sport e si trasferirsi a Milano per poter iniziare la sua carriera.

Lavora prima per la Gazzetta dello Sport e poi entra a far parte del team di Mediaset Premium.

Ora per lei la nuova avventura nell’irriverente programma di Italia 1.