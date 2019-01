Programmi Tv Stasera 11 Gennaio in Onda su Rai, Mediaset, La7

Scopriamo anche per oggi i programmi tv stasera 11 Gennaio 2018 in onda sulle principali emittenti nazionali.

Partiamo dalle reti Rai.

Su Rai1, ore 21:25 Superbrain – Le supermenti

Il programma prevede una gara suddivisa in tre manche tra sei concorrenti superdotati con straordinarie capacita’ mentali, che dovranno superare prove d’abilità impossibili per l’uomo medio. Al termine di ogni manche, se entrambi gli sfidanti supereranno le prove, toccherà al pubblico in studio votare e decidere quale dei due mandare in finale.

Rai 2 ore 21:00 The good doctor

“The Good Doctor”, la nuova serie che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant.

Mentre, su Rai 3, ore 21:15 Tutto quello che vuoi Alessandro, ventidue anni, è trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio, ottantacinque, è un poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finchè Alessandro è costretto ad accettare un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane Passiamo ora ai programmi tv stasera sulle emittenti Mediaset.

Rete4, ore 21:15 Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolti della rete diretta da Sebastiano Lombardi, continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica.

Su Canale 5, ore 21:20 Chi vuol essere milionario

Torna, in quattro serate evento, il quiz cult condotto da Gerry Scotti. Un’edizione speciale per celebrare i 20 anni dalla prima puntata del quiz game.

Su Italia 1, ore 21:25 Batman v Superman: Dawn of Justice

Temendo le azioni di un supereroe, rimasto troppo a lungo senza controllo, il formidabile vigilante di Gotham City, Batman, affronta il piu’ osannato salvatore di Metropolis, Superman; nel frattempo il mondo cerca di capire di quale eroe abbia realmente bisogno. E mentre Batman e Superman si dichiarano guerra, improvvisamente una nuova minaccia e.

Vediamo ora i programmi tv stasera sugli altri canali principali del digitale terrestre.

Su La7, ore 21:10 Propaganda Live

Si intitola Propaganda Live il nuovo programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Con lui, ovviamente, ci sara’ tutta la sua banda, come già annunciato alcuni mesi fa, a cominciare dal disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.