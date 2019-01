Dopo una fase costante di crescita tornano stabili i prezzi della benzina e del diesel.

Stando ai dati relativi alla data di oggi 19 gennaio per un litro di benzina è necessario spendere 1,620 euro, leggermente diversa la situazione per quanto concerne le pompe bianche dove un litro di benzina arriva a costare 1,538 euro. Decisamente più elevato il prezzo per il servito che in media si attesta intorno a 1,731 euro al litro.

Prezzo benzina, diesel e gpl

Stando ai dati forniti sulla media dei prezzi praticati, comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati su circa 14mila impianti, come detto in precedenza, la benzina self service costa 1,620 euro mentre per il servito è necessario spendere 1,731 euro.

Passando ora ai dati forniti per quanto concerne il diesel il prezzo registrato per oggi 19 gennaio si attesta in media a 1,432 euro al litro mentre per quanto concerne le pompe bianche il costo è di 1,484 euro al litro.

Infine per quanto concerne il gpl il prezzo registrato per oggi è di 0,648 euro al litro mentre per le pompe bianche è 0,639 al litro.