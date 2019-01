Positano tra i Tesori d’Europa per l’agenzia di viaggio belga “European Best Destinations”

Ancora una volta la nostra Costiera Amalfitana appare in un sito web straniero come meta di viaggio ideale.

A fare il nome di Positano, questa volta, è il sito di finanza The Street che mette in rassegna le gemme nascoste dell’Europa dalla Grecia alla Norvegia passando dal Portogallo alla Croazia. The Street richiama a sua volta l’organizzazione di viaggio con sede a Bruxelles “European Best Destinations”.

“Positano – si legge nell’articolo – è un incantevole villaggio della Costiera Amalfitana ed è una nota destinazione turistica con le sue strade ripide e strette e la caratteristica spiaggia di ciottoli. Tra boutique e caffè si può ammirare la splendida Chiesa di Santa Maria Assunta del XIII secolo con la cupola rivestita in maiolica”.

Per l’Italia oltre che Positano c’è Bogliasco, città ligure destinazione perfetta per coloro che cercano di evitare le solite mete turistiche. Bogliasco è un antico borgo marinaro arroccato sulla costa a poche miglia a sud di Genova, con una grande piazza a picco sul mare. Sempre per il Belpaese fa la sua comparsa Civita di Bagnoregio, un villaggio collinare accessibile da un ponte pedonale, e Bagnoregio, il villaggio più popolato vicino. Oggi, la Civita medievale ha solo circa sei residenti durante tutto l’anno, così pochi che Civita è soprannominata “la Città che muore”.

Sempre per l’Italia figurano Tellaro, Alberobello con i suoi Trulli patrimonio mondiale dell’Unesco, Cividale del Friuli con il suo Ponte del Diavolo; Camogli con le sue case colorate che costeggiano la spiaggia; Castelmezzano e l’intramontabile Portofino.

Tra le mete europee consigliate c’è Asos, in Grecia, un villaggio di 500 anni che si affaccia su acque cristalline e gode di un clima mite tutto l’anno; sempre per la Grecia c’è l’Isolotto della Vergine Maria, a Parga, con la sua piccola chiesa e una piccola fortezza costruita dai francesi nel XVIII e Samo la città natale di Pitagora e del filosofo Epicuro, ricca di storia e bellezza.

Poi ancora Riquewihr, in Francia, una città medievale sulla strada del vino dell’Alsazia, conosciuto perché è uno dei borghi più bella della Francia; Cala Figuera, a Maiorca in Spagna destinazione popolare per gli artisti di tutto il mondo e per i turisti che cercano l’autenticità e la tranquillità. Ancora Rothenburg in Germania, famosa per il suo centro storico medievale ben conservato, meta di turisti da tutto il mondo. Fa parte della famosa Strada Romantica attraverso la Germania meridionale.

Ancora figurano Preko, in Croazia con la sua tipica architettura dalmata e il castello di San Michele, costruito dai Romani nel VI secolo; Rocamadour, in Francia, noto per il suo complesso di edifici religiosi, cui si accede da una lunga scalinata; il lago di Bohinj, in Slovenia, con i paesaggi mozzafiato e numerosi piccoli villaggi e Faial, nelle Azzorre conosciuta come l’isola blu per i diversi colori blu che decorano le case.