Meteo: Neve su gran parte del nord Italia. Imbiancate Milano e Torino

Questa mattina Milano si è svegliata sotto una fitta coltre di neve. Sul capoluogo lombardo, come previsto dal meteo, è caduta molta neve.

Come riportato dal sito di Tgcom 24 al momento non si registrano disagi in città. La polizia locale raccomanda prudenza, sia per chi si sposta con mezzi privati, veicoli, motocicli e biciclette, sia per i pedoni.

Neve anche in Piemonte, Torino al momento è imbiancata. Nevicate anche in Valle d’Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige e Veneto. L

a Liguria è interessata anche da forti venti, che spirano pure su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La situazione meteorologica nel nord e nel centro Italia è comunque destinata a migliorare nel corso della giornata.