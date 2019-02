Meteo: la Campania nella morsa del ciclone anche la prossima settimana

Il maltempo sembra proprio non volere lasciare più il Sud Italia. Come riportano gli esperti de ilMeteo.it, se da domani si avrà un leggero miglioramento al Nord Italia, le piogge si abbatteranno invece, a partire dal pomeriggio, su Abruzzo, Campania, Molise, Puglia Centro-Settentrionale, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Nel corso della prossima settimana è atteso un temporaneo miglioramento, grazie alla rimonta dell’alta pressione da Ovest, che garantirà più sole e temperature in leggero aumento. Non si tratterebbe però di un periodo lungo ma di una breve pausa dato che la stagione invernale potrebbe riservare ancora delle sorprese con nuove ondate di aria gelida in arrivo dall’Europa Orientale.

Martedì 5 avremo intenso maltempo soprattutto su Ragusano, Siracusano, Catanese e Messinese dove non si escludono alluvioni lampo. Piogge anche su Calabria Ionica e Salento mentre il tempo sarà soleggiato sulle regioni settentrionali.

Mercoledì 6 febbraio si avranno ancora piogge diffuse e locali temporali su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia, per tutta la giornata. Sarà sereno invece al Centro-Nord con temperature miti durante il giorno, freddo invece tra la sera e la notte con valori vicini allo zero. Da giovedì 7 ci aspetta un netto miglioramento su tutta la Penisola con sole diffuso, tranne che in Sicilia, dove cadrà ancora qualche goccia di pioggia.

Lo scenario inizierà a cambiare nuovamente da venerdì 8 Febbraio: da Nord si avvicinerà una massa d’aria fredda di origine polare che provocherà qualche nevicata (dai 1000 metri) su zone centro-occidentali. Nel corso della giornata qualche acquazzone si dirigerà verso il medio-basso Adriatico.

Intorno alla metà di Febbraio, poi, un vasto campo di alta pressione in risalita dalle Isole Britanniche si posizionerà tra la Scandinavia e il Circolo Polare Artico andando a formare un “ponte” che congiungerà l’alta pressione delle Azzorre con le frange occidentali dell’alta pressione russo-siberiana. Questa disposizione sinottica permette di conseguenza alle gelide correnti di fluire verso ovest, raggiungendo l’Europa e l’Italia aumentando il rischio del Buran.