Melaverde 3 Febbraio: viaggio tra i sapori e i profumi di Taranto e del Friuli

Le telecamere di Melaverde tornano a mostrarci le bellezze d’Italia. Il programma di Canale 5, condotto da Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli proporrà una puntata tra colori, profumi e sapori.

Oggi 3 febbraio lo storico programma della domenica mattina mostrerà le bontà e le bellezze di Taranto.

Melaverde 3 Febbraio: viaggio tra i sapori e i profumi di Taranto

Ellen sarà sul golfo di Taranto dove il clima, tipicamente mediterraneo permette la coltivazione di ortaggi, ulivi e frutta

. Qui si coltivano il cavolfiore, il melograno, l’uva da tavola, le olive ma soprattutto si coltivano agrumi ed in particolare la clementina.

Il terreno, perfetto per gli agrumi, in alcune zone è ricco di argilla che è la materia prima utilizzata per le famose ceramiche di Grottaglie.

Edoardo, invece, sarà in Friuli, esattamente a San Daniele per parlare della trota, spesso sottovalutata e dimenticata.

Per scoprire cos’altro accadrà non resta che sintonizzarsi alle 12 come sempre su Canale 5.