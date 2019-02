Hotel romantici: Travel + Leisure premia due strutture della Costiera Amalfitana

I lettori Travel + Leisure hanno detto la loro anche quest’anno riguardo le ville e gli alberghi più romantici del 2018 e tra questi ci sono anche alcune strutture della Costiera Amalfitana.

I pararei dei clienti sono stati raccolti nel sondaggio World’s Best Awards. Travel + Leisure ha chiesto ai suoi lettori di valutare le esperienze di viaggio in tutto il mondo per condividere le loro opinioni sui migliori hotel, resort, città, isole, navi da crociera, spa, compagnie aeree e altro.

Gli hotel sono stati valutati in base alle strutture, all’ubicazione, al servizio, al cibo e al valore complessivo ed il romanticismo è un fattore facoltativo aggiuntivo. Ovviamente i risultati del sondaggio si riferiscono al 2018 poiché i sondaggi del 2019 sono ancora aperti.

Tra i tanti alberghi definiti dai turisti più romantici ci sono, per la Costiera Amalfitana, Palazzo Avino e il San Pietro di Positano mentre per Capri ci sono ben due strutture: il Caesar Augustus e JK Place.

Decorato con mobili e oggetti d’antiquariato dal 17 ° al 19 ° secolo, Palazzo Avino tratta gli ospiti come dei re. Gli sposi in luna di miele e gli amanti del romanticismo qui possono ammirare un tramonto nel solarium sul tetto e banchettare con un menù speciale al tavolo dello chef del ristorante. Il San Pietro di Positano ha invece camere sontuosamente arredate e panchine con pareti piastrellate ideali per guardare il sole affondare sotto l’orizzonte sul Mar Mediterraneo.

Adatto alle coppie in luna di miele il JK Place Capri si affaccia sul mare e regala tramonti da favola con vista sul Vesuvio. Sempre a Capri l’ex residenza dell’Hotel Caesar Augustus , residenza privata e centro culturale per l’intellighenzia del paese, offre 55 camere e suite a 300 metri sul livello del mare.

Per l’Italia altre due strutture: il Belmond Castello di Casole, distribuito su 4.200 acri di campagna toscana all’estito all’interno di un castello del X secolo, accuratamente restaurato per evidenziare tocchi antichi, tra cui soffitti con travi in ​​legno e cimeli etruschi. Tra le attività più uniche per gli appassionati di outdoor: la ricerca del tartufo in loco.

Infine Villa Cora a Firenze, circondata da giardini e riccamente decorata con grandiosi affreschi e lampadari a braccio. Le coppie che soggiornano durante i mesi primaverili ed estivi farebbero bene a gustare un cocktail all’aperto dalla spaziosa piscina.