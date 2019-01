“Fabula” 2019: Gigi&Ross tornano a Bellizzi per presentare “La Maledizione dell’acciaio”

Gigi & Ross saranno domani a Bellizzi per un’anteprima di “Fabula” che a settembre spegnerà la sue prime dieci candeline.

Mancano infatti ancora nove mesi alla settimana della creatività, quella che quest’anno consacrerà Bellizzi il quartier generale delle fiabe e delle favole, il piccolo grande paese di provincia dove dal 2009 si sono fermati i big del cinema, della televisione, del teatro, le star del web, i premi Oscar. Settembre sarà il mese in cui Fabula spegnerà le sue prima dieci candeline, segnando il passo di un evento partito in sordina e che è arrivato a coinvolgere oltre 300 ragazzi, senza calcolare le migliaia di persone che partecipano in quei giorni, quelle impegnate dietro le quinte, gli autori, i partner, tutti una grande famiglia.

E mentre si aspetta settembre, domani alle 18.00 all’Aula Consiliare Sandro Pertini di Bellizzi Gigi & Ross presenteranno “La maledizione dell’acciaio”, il libro edito da Rogiosi Editore, sospeso tra realtà fantasy scritto da Oreste Ciccariello ma frutto di una loro idea. Duecentosessantatre pagine che, oltre a riaccendere i riflettori su una delle pagine più belle, dolorose e rivoluzionarie della storia di Napoli, quella di Bagnoli e l’Italsider, s’intrecciano anche con l’anima di Fabula e quella creatività (che può manifestarsi nell’intuizione come nella scrittura) della quale i ragazzi che vi prendono parte si sentono investiti.

Gigi & Ross racconteranno anche questo, ovvero come e perché un duo cabarettistico, poi conduttori radiofonici e televisivi con delle puntate di successo sul grande schermo, abbiano deciso di accostarsi all’editoria, sviscerando in un’altra forma la fantasia che da sempre stimola la loro professionalità.

«Quest’esperienza non è molto lontana dal nostro mondo – anticipa Rosario Morra, in arte Ross – con Gigi abbiamo scritto una sceneggiatura un po’ di tempo fa che ha incuriosito il nostro giovane amico e autore Oreste, che poi ha romanzato. Lui è riuscito in maniera magistrale a tradurre in forma letteraria la visione cinematografica che noi avevamo immaginato. Chissà che poi non diventi anche un film».

Involontariamente c’è anche un altro filo sottile che collega il romanzo con Fabula. Se “La maledizione dell’acciaio” racconta l’eterna lotta contro il male, contro il buio confinato all’interno di un enorme ecomostro d’acciaio contro il quale vale la pena combattere – così si legge nella prefazione – anche Fabula si propone come un’occasione per migliorarsi, uno stimolo di crescita e di confronto. «Immaginare e creare. Il bene che vince sul male» – così ci salutava il direttore artistico Andrea Volpe, rimarcando l’importanza della creatività come aggregazione, della fantasia come veicolo di socializzazione per tanti ragazzi che hanno bisogno di una linea da seguire. Volpe è pronto ad un decennale ricco di sorprese, novità, ospiti.