Da Agerola alla crociera: Terrapiattisti pronti a salpare. Ma c’è un problema: ecco quale

I Terrapiattisti di tutto il mondo sono pronti a salpare in crociera per dimostrare la loro tesi che il mondo è piatto. Ma ci sarebbe un problema.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, il problema sarebbe che le carte nautiche sono tutte progettate pensando alla terra rotonda e quindi la crociera dei terrappiattisti partirebbe così con il piede sbagliato.

L’annuncio della crociera era stato dato sul sito web dell’ associazione Flat Earth International Conference (FEIC) con una bella foto di un’enorme nave Harmony of the sea della compagnia inglese Royal Carribean pronta per salpare nel 2020.

Ebbene, l’ex capitano di una nave da crociera che ha navigato in tutto il mondo per 23 anni, ha riferito che “Se la Terra fosse stata piatta tre satelliti sarebbero stati sufficienti per fornire le informazioni necessarie alla navigazione. Invece sono stati utilizzati 24 satelliti proprio per la curvatura della Terra. I sistemi di navigazione delle navi da crociera e di tutte le altre navi, funzionano grazie al principio della Terra rotonda. Le carte nautiche sono progettate pensando a questo”.

Come riporta anche il Guardian, l’organizzazione potrebbe potenzialmente provare a gestire la nave da crociera con un equipaggio che non pensa che la Terra sia rotonda, anche se, fino ad ora non si è mai incontrato un capitano di una nave che crede che la Terra sia piatta.

Il fenomeno del Terrapiattismo è diventato particolarmente popolare in Italia dopo che “Le Iene” hanno trasmesso un servizio che ha visto come protagonista Agerola che ha ospitato, quest’estate, un convegno di persone che credono fortemente che la Terra sia piatta.

Secondo i terrapiattisti la Terra sarebbe piatta e circondata da 400 Km di ghiaccio e presidiata da un esercito, un po’ come La Barriera ne Il Trono di Spade. Per quanto possa sembrare strano, dunque,c’è chi mette in dubbio la forma della Terra. A 500 anni di distanza dalla rivoluzione copernicana qualcuno, infatti, pone ancora in questione il sistema eliocentrico.