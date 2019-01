E’ iniziata questa sera la quinta stagione della fiction di successo di Rai 1: Che Dio Ci Aiuti.

Dopo le emozioni di questa sera l’appuntamento con le avventure di Suor Angela e Suor Costanza torneranno giovedì 17 gennaio.

Che Dio Ci Aiuti 5: anticipazioni seconda puntata 17 Gennaio. Ecco cosa accadrà

Ginevra sembra essere molto legata a un ragazzo che si sta per sposare. Suor Angela, ficcando il naso negli affari della novizia, scopre un terribile segreto.

Nico, intanto, conosce Maria. L’intesa tra loro è immediata così i due iniziano a frequentarsi. Tuttavia, il giovane non sembra essere fortunato in amore.

Ben presto, infatti, scopre la vera identità di Maria e per lui sarà una brutta sorpresa. Azzurra non va a trovare Valentina in ospedale, qualcosa la trattiene. Gabriele dà a Valentina una bella notizia.

Suor Angela non si fida di Gabriele e ancora una volta il suo fiuto non si sbaglia. L’uomo, infatti, nasconde qualcosa che potrebbe mettere in pericolo la vita di Valentina.

Nico continua ad avere una relazione clandestina con Maria. Non riesce a rinunciare a lei.

Ginevra, tuttavia, non perde occasione per manifestare la sua disapprovazione nei confronti della coppia. Azzurra si unisce alle gemelle con l’intento di mettere in difficoltà Gabriele.